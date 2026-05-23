Zümra Rezzan İm, Avrupa Karate Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

23.05.2026 21:09
Almanya'da devam eden Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Zümra Rezzan İm, gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen şampiyonada Zümra Rezzan İm, kadınlar kumite 55 kilo finalinde Azerbaycan'dan Madina Sadigova ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 9-6'lık skorla Avrupa ikincisi oldu.

İkişer altın ve gümüş madalya

Milli karateciler, çıktıkları final müsabakalarında 2'şer altın ve gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi. Ay-yıldızlı sporculardan Enes Özdemir (erkek kata) ve Ömer Faruk Yürür (erkek kumite 75 kilo) günü altın madalya ile tamamlarken, Zümra Rezzan İm (kadın kumite 55 kilo) ile Uğur Aktaş (erkek kumite +84 kilo) ise gümüş madalyada kaldı.

Organizasyon yarın tamamlanacak

Avrupa Karate Şampiyonası, yarın düzenlenecek madalya müsabakalarının ardından sona erecek. Organizasyonun son günü; Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar, Ozan Parlak'tan oluşan erkek kata takımı, Uğur Aktaş, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel, Umut Eren Gündoğ, Enes Bulut, Eren Akkurt, Hasan Arslan, Kadir Furkan Genç'ten oluşan erkek kumite takımı ile para karatede Suna Saraçoğlu, Ahmet Kayra Ödemiş ve Berkay Uslu, finalde altın madalya mücadelesi verecek. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

