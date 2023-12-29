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2024 Kapıda: PS Plus Aboneleri İçin Yeni Yılın Ücretsiz Oyunları Belli Oldu - Son Dakika
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2024 Kapıda: PS Plus Aboneleri İçin Yeni Yılın Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

2024'e girerken PS Plus aboneleri, A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World gibi ücretsiz oyunlarla karşılanacak. A Plague Tale: Requiem, hastalık ve kardeşlik bağları etrafında sürükleyici bir hikayeye sahip olan bir oyun olarak öne çıkıyor. Bu oyunlara ek olarak, Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable gibi oyunlar da PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak. Ocak ayının PS Plus oyunları hakkında düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

2024 Kapıda: PS Plus Aboneleri İçin Yeni Yılın Ücretsiz Oyunları Belli Oldu
29.12.2023 - 12:28,  Güncelleme: 12:29
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2024 kapıda ve PS Plus aboneleri yeni yıla bir dizi ücretsiz oyunla girecek. Ocak ayı oyunlarının başında Asobo Studio'nun 2022'de piyasaya sürdüğü, hastalık ve kardeşlik bağları etrafında sürükleyici bir anlatıya sahip olan A Plague Tale: Requiem geliyor.

A Plague Tale: Requiem, Ocak ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek

İkinci yarısının uzamasıyla ilgili bazı eleştirilere rağmen, oyun standart bir devam oyununun ötesine geçerek geliştiricilerin A Plague Tale serisinde destansı bir bölüm yaratmasıyla övgü topladı.

2024 Kapıda: PS Plus Aboneleri İçin Yeni Yılın Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Bu çarpıcı oyuna 2022'ye damga vuran Evil West ve Nobody Saves the World eşlik ediyor. Evil West, klasik Vahşi Batı unsurlarını Darkwatch oyunundaki atmosferi anımsatan gotik korku ile birleştiren benzersiz bir dünyada geçen bir üçüncü şahıs nişancı oyunu olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Nobody Saves the World, oyuncuları Nobody adlı şekil değiştiren bir karakterle, bir mantar enfeksiyonunun yayılmasını ve dünyayı ele geçirmesini önleyebilecek bir büyücüyü bulma arayışında bir yolculuğa çıkarıyor.

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PlayStation Plus aboneleri 2 Ocak'tan itibaren bu üç oyunu indirebilecekler. Ancak, yeni teklifler geldikçe, giden oyunların yerlerini almaları gerekiyor. 1 Ocak tarihinde Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable, PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak.

Ocak ayının PS Plus oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? A Plague Tale: Requiem'i kesinlikle bir deneyin deriz. Hatta eğer ilk oyun kütüphanenizde varsa ve henüz oynamadıysanız, onu da kesinlikle oynayın. Düşüncelerinizi de yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: 2024 Kapıda: PS Plus Aboneleri İçin Yeni Yılın Ücretsiz Oyunları Belli Oldu - Son Dakika
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