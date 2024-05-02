AMD'nin 2024'ün ilk çeyreğindeki geliri açıklandı - Son Dakika
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Teknoloji

AMD'nin 2024'ün ilk çeyreğindeki geliri açıklandı

AMD\'nin 2024\'ün ilk çeyreğindeki geliri açıklandı

Yarı iletken devi AMD, 2024'ün ilk çeyreğinde 5,5 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi. Şirketin net geliri ise 123 milyon dolar olarak belirtildi. AMD, veri merkezi, oyun, entegre çip ve gömülü sistemlerden elde ettiği geliri açıkladı.

02.05.2024 07:08
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2024'ün ilk çeyreğinin sonlanmasıyla birlikte dünyanın en büyük şirketleri, yatırımcılar için finansal raporlar yayınlamaya devam ediyor. Son olarak yarı iletken devi AMD de bu firmalar arasına dahil oldu. Peki AMD ne kadar gelir elde etti? İşte veriler…

AMD ne kadar gelir elde etti?

AMD, yılın ilk üç ayında dikkat çeken gelişmeler ile karşımıza çıktı. Öyle ki şirket, Ryzen Pro 8040 ve 8000 serisini tanıttı. Bununla birlikte bazı yapay zeka çalışmalarına da imza attı. Tüm bu gelişmeler, AMD gelirini etkiledi.

AMD'nin 2024'ün ilk çeyreğindeki geliri açıklandı

2024'ün birinci çeyreğine ilişkin yayımlanan rapora göre AMD geliri 5,5 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2'lik bir artış olduğunu gözler önüne serdi. Bu noktada analistlerin tahmini 5,46 milyar dolardı.

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Firmanın net geliri ise 123 milyon dolar olarak belirtildi. Brüt kar marjı yüzde 47 olarak gerçekleşmişken, faaliyet geliri ise 36 milyon dolara kadar çıktı. AMD, kazandığı paranın hangi işlerden geldiğini de açıkladı. Bu bilgilere göre şirket, veri merkezi tarafından 2,3 milyar dolarlık gelir sağladı.

Oyun dünyasından 922 milyon dolar, diğer firmalara satılan entegre çiplerden 1,4 milyar dolar ve gömülü sistemlerden ise 846 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin veri merkezi geliri yüzde 80 artmışken, oyun ve diğer kalemlerde ise bir düşüş söz konusu. AMD, 2024'ün ikinci çeyreğinde 5,7 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Toplam Gelir: 5,5 milyar dolar

Analistlerin tahmini: 5,46 milyar dolar

Net Gelir: 123 milyon dolar

Brüt Kar Marjı: %47

Faaliyet Geliri: 36 milyon dolar

İş Alanlarına Göre Gelir Dağılımı:

Veri Merkezi: 2,3 milyar dolar

Oyun: 922 milyon dolar

Entegre Çip: 1,4 milyar dolar

Gömülü Sistemler: 846 milyon dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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