AMD, Ryzen APU ve Radeon GPU\'larda Samsung 4nm kullanacak

AMD, giriş ve bütçe dostu pazara yönelik yol haritasında Samsung'a yer verecek gibi duruyor. Önümüzdeki süreçte çıkacak bazı AMD Ryzen APU ve Radeon GPU modellerinde, Samsung'un 4nm sürecinin kullanacağı iddia edildi.
AMD, bazı Ryzen APU ve Radeon GPU'larda Samsung 4nm kullanacak
Güvenilir kaynaklardan sızan bilgilere göre AMD, önümüzdeki süreçte çıkacak bütçe dostu Ryzen APU ve Radeon GPU'lar için Samsung 4nm sürecine geçiş yapmak istiyor. 4nm sürecinin, nispeten alt sistemlere yönelik geliştirilen Ryzen APU'ları üretmek için kullanılması bekleniyor.
AMD'nin Strix Point serisini önümüzdeki yıllarda yenileyeceğini biliyoruz. Bunun yanı sıra Kracken Point ve Fire Range modelleri de kritik bir yol haritasına sahip. Yeni APU'lardan oluşacak bu modellerin, giriş seviyesi Intel Core Ultra çipleriyle rekabet etmesi hedefleniyor.
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AMD'nin ayrıca Samsung 4nm mimarisine sahip ayrı Radeon GPU'lar üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Yüksek performanslı RDNA 4 hala TSMC 4nm'yi kullanacak olsa da, bazı RDNA 3+ tasarımları Samsung tarafından üretilebilir.
AMD'nin Strix Point APU modellerinde RDNA 3+ mimarisine yer vermesi bekleniyor. RDNA 3+'ın Samsung teknolojisine geçmesiyle birlikte, giriş seviyesi Ryzen APU'larda da yeni bir sayfa açılabilir.
AMD, TSMC'nin yapay zekadan kaynaklanan sınırlı üretimi sonrasında mimarisini genişletmek istiyor. Bu kapsamda da alt seviye pazarda stoklarını azaltmamak için Samsung 4nm'ye geçiş yapacak. Bu, TSMC'nin kısıtlamalarından bağımsız olarak, uygun fiyatlı pazardaki konumunu sağlama alacaktır.
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