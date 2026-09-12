Amodei: Yapay zeka geliştirme yavaşlamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Amodei: Yapay zeka geliştirme yavaşlamalı

Amodei: Yapay zeka geliştirme yavaşlamalı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anthropic'in patronu Dario Amodei, yapay zeka modellerinin geliştirme hızının yavaşlatılması ve bağımsız olarak izlenmesi çağrısında bulundu. Amodei, şirketleri gönüllü standart belirlemeye ve hükümetleri de yeni düzenlemelerle bu sürece ayak uydurmaya davet etti.

Önde gelen yapay zeka şirketlerinden Anthropic'in başkanı, yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının yavaşlatılması ve yakından izlenmesi çağrısında bulundu.Dario Amodei, "Sınırı Hızla Geçmeliyiz" adlı makalesinde, yapay zekanın geliştirilmesinin tartışma konusu olmadığını, ancak bununla ilişkili risklerin "ciddi" olduğunu ve şirketlere ve hükümetlere bunları ele almak için zaman tanınması gerektiğini söyledi.Geliştirme aşamasındaki yapay zeka modellerinin bağımsız olarak izlenmesini, sektör genelinde ve küresel düzeyde kurallar oluşturulmasını içeren üç maddelik bir plan önerdi.Son zamanlarda bu teknolojinin potansiyel riskleri konusunda artan endişeler var. Bunların en ciddisi, önümüzdeki Anthropic daha önce, yapay zeka modelinin biyolojik silah geliştirilmesini destekleyebilecek "kötü amaçlı faaliyetler" için kullanılma girişimlerini tespit edip, engellediğini açıklamıştı.Ancak en çarpıcı uyarı, son iki haftada istifa eden Anthropic'in güvenlik ekibinden iki çalışandan geldi. Bu çalışanlar, yapay zeka şirketlerinin insanlardan daha zeki makineler geliştirme yarışında insanlığın sağ kalamayabileceğini söylediler.Bu uyarılar harekete geçme çağrılarına yol açtı, ancak ABD Başkanı Donald Trump şu ana kadar bu tür korkuları reddetti ve Perşembe günü "Yapay zeka konusunda başarılı olamazsak çok kötü bir duruma düşeceğimizden endişeliyim" dedi.Amodei makalesinde, yapay zekanın "çok daha hızlı" ilerlediğini, buna "yeni nesil yapay zekayı geliştirme yeteneğinin" de dahil olduğunu belirtti. Rakip OpenAI'nin Temmuz ayında, araçlarının kendilerinden saldırı yapmaları istenmeyen hedeflere siber güvenlik saldırıları düzenlediğini ortaya koyan bir olayı örnek gösterdi.Amodei, OpenAI araçlarının "özünde fanatik derecede adanmış bir kolektif gibi davrandığını" söyledi.Olayla ilgili açıklamalarında OpenAI, "araçlar arası iletişim faaliyetinin önemi Temmuz ayına kadar fark edilmemişti" dedi ve bunun sonucunda bazı gelişmiş yapay zeka modellerinin ve araçlarının eğitimini yavaşlattığını, yapay zeka araçlarının kontrolden çıkma riskinin arttığını belirtti.Amodei makalesinde, "yapay zekanın güvenliğini sağlarken faydalarını da elde etmeyi hedefleyen dengeli bir hızda geliştirilmesi" çağrısında bulundu.Bu, "model eğitimini veya teknik ilerlemeyi durdurmak" anlamına gelmiyor, aksine şirketlerin modellerini uyumlu hale getirmek ve güvence altına almak için yeterli zaman ayırmalarını ve üçüncü taraf değerlendiricilerin bunu onaylamasını sağlamak demek. Anthropic'i bu taahhüde "tek taraflı" olarak bağlıydı ve hükümetleri de "diğer öncü şirketlerden de aynı şeyi yapmalarını talep etmeye" çağırıyordu.Blogunda, düzenlemelerin yapay zekanın hızına ayak uyduramayabileceğini kabul eden yazar, bu nedenle yapay zeka şirketlerini düzenlemelerle paralel olarak "standart belirlemek için gönüllü olarak birlikte çalışmaya" çağırdı. Anthropic CEO'su, yavaşlamanın sektör ve başta Çin olmak üzere dünya çapındaki önde gelen geliştiricilerle rekabet üzerindeki etkisine de değindi.Amodei, "Bence eğer yavaşlamak, modellerin kritik yetenek seviyelerine ulaşmasından önce bize fazladan bir veya iki yıl kazandırırsa ve bu süreyi uyum sağlamak için kullanırsak, ciddi bir sorun çıkma riskini büyük ölçüde azaltabiliriz" dedi. Bunun, "ticari avantajdan veya Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zekadaki liderliğinden ödün vermeden" koordineli bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Çin'in öne geçmesine izin vermemek için herhangi bir yavaşlamanın sınırlı olması gerektiğini belirtti.Ayrıca, ABD hükümetini, Amerikan şirketlerinin yapay zeka çiplerinin Çin'e satılmasını veya teknolojinin otoriter ülkelerle paylaşılmasını engelleyecek önlemler almaya çağırdı. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Amodei: Yapay zeka geliştirme yavaşlamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim
Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig’de tarih yazıyorlar Henüz onları yenebilen yok Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok
Gözünün yaşına bakılmayacak Galatasaray’da ilk yolcu belli Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli
Tek bir telefon yetti İsmail Kartal’ı ikna eden isim ortaya çıktı Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:55
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
17:57
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz’ın koleksiyonu
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu
17:49
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 20:31:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Amodei: Yapay zeka geliştirme yavaşlamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement