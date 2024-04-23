Apple, Fransız yapay zeka şirketi Datakaleb\'i satın aldı

Teknoloji

Apple, son yıllarda yapay zeka alanına daha fazla yatırım yaparak burada aktif rol oynamak istiyor. iOS 18 ile birlikte iPhone'ları daha zeki hale getirmeyi amaçlayan şirket, bu amaç da dahil olmak üzere hedeflerine ulaşmak için bazı firmalarla iş birlikleri kuruyor, bazılarını ise bünyesine katıyor. Son olarak Apple'ın Fransız bir yapay zeka şirketini satın aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Fransız yapay zeka şirketi Datakaleb, Apple çatısı altına girdi!

2024'ün başında Kanada merkezli DarwinAI şirketini çatısı altına alan Apple'ın Aralık 2023'te Fransız yapay zeka kuruluşu Datakaleb'i satın aldığı ortaya çıktı. İki firma arasındaki bu anlaşma daha önce açıklanmamıştı. Bu nedenle Apple'ın kaç paraya satın aldığı bilinmiyor. Ancak birkaç milyon euro harcadığı bildiriliyor.

Datakaleb'in derin sinir ağlarını küçültmeye ve daha verimli hale getirmeye odaklanan bir şirket olduğu biliniyor. Algoritmaların sıkıştırılması konusunda çalışmalar gerçekleştiren firma, böylelikle işlem algoritmalarının daha az enerji tüketmesini sağlıyor.

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Aktarılan bilgilere göre yıllık geliri yaklaşık 1 milyon euro olan şirket, 2021 yılında pandemi sürecinde bir konser salonunda ziyaretçilerin maske takıp takmadığını denetlemek amacıyla yüz tanıma teknolojisi kullanmış. Datakaleb'in Apple için ne gibi çalışmalar yapacağı ise şimdilik bilinmiyor. Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili yeni bilgiler gelebilir.

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