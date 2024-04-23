Apple, Fransız yapay zeka şirketi Datakaleb'i satın aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Apple, Fransız yapay zeka şirketi Datakaleb'i satın aldı

Apple, Fransız yapay zeka şirketi Datakaleb\'i satın aldı

Apple, yapay zeka alanında daha fazla yatırım yapmak için Fransız yapay zeka şirketi Datakaleb'i satın aldı. Datakaleb, derin sinir ağlarını küçültme ve verimlilik konularında çalışmalar yapmaktadır. Apple'ın bu satın alma ile ne gibi çalışmalar yapacağı henüz bilinmemektedir.

23.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple, son yıllarda yapay zeka alanına daha fazla yatırım yaparak burada aktif rol oynamak istiyor. iOS 18 ile birlikte iPhone'ları daha zeki hale getirmeyi amaçlayan şirket, bu amaç da dahil olmak üzere hedeflerine ulaşmak için bazı firmalarla iş birlikleri kuruyor, bazılarını ise bünyesine katıyor. Son olarak Apple'ın Fransız bir yapay zeka şirketini satın aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Fransız yapay zeka şirketi Datakaleb, Apple çatısı altına girdi!

2024'ün başında Kanada merkezli DarwinAI şirketini çatısı altına alan Apple'ın Aralık 2023'te Fransız yapay zeka kuruluşu Datakaleb'i satın aldığı ortaya çıktı. İki firma arasındaki bu anlaşma daha önce açıklanmamıştı. Bu nedenle Apple'ın kaç paraya satın aldığı bilinmiyor. Ancak birkaç milyon euro harcadığı bildiriliyor.

Apple, Fransız yapay zeka şirketi Datakaleb'i satın aldı

Datakaleb'in derin sinir ağlarını küçültmeye ve daha verimli hale getirmeye odaklanan bir şirket olduğu biliniyor. Algoritmaların sıkıştırılması konusunda çalışmalar gerçekleştiren firma, böylelikle işlem algoritmalarının daha az enerji tüketmesini sağlıyor.

Google ile anlaşamadı! Apple'dan çok konuşulacak yapay zeka hamlesi

Aktarılan bilgilere göre yıllık geliri yaklaşık 1 milyon euro olan şirket, 2021 yılında pandemi sürecinde bir konser salonunda ziyaretçilerin maske takıp takmadığını denetlemek amacıyla yüz tanıma teknolojisi kullanmış. Datakaleb'in Apple için ne gibi çalışmalar yapacağı ise şimdilik bilinmiyor. Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili yeni bilgiler gelebilir.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, Fransız yapay zeka şirketi Datakaleb'i satın aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil’de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı
23:40 Patıswıss CEO’sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım Patıswıss CEO'sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım
22:41 Cübbeli Ahmet Hoca’dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik
22:03 Kanarya ağır yaralı Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
00:21 Milli gururumuz Hakan’ın takımı Inter, İtalya şampiyonu oldu Milli gururumuz Hakan'ın takımı Inter, İtalya şampiyonu oldu
00:07 Bülent Uygun’dan zehir zemberek açıklama: Onun bunun çocuklarına diyecek söz yok Bülent Uygun'dan zehir zemberek açıklama: Onun bunun çocuklarına diyecek söz yok
23:40 İsmail Kartal’dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz
23:21 Mauro Icardi’den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım
22:32 Uzun süre VAR’da incelendi İşte Fenerbahçe’yi yıkan penaltı Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı
22:16 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
20:32 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 310 ton et tüketildi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 01:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Apple, Fransız yapay zeka şirketi Datakaleb'i satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement