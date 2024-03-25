Apple Vision Pro, Çin\'de Satışa Sunulacak

Apple, geçtiğimiz aylarda ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu piyasaya sürerek bir kez daha teknoloji dünyasında tüm gözleri kendine çevirtti. Cihaz, ilk olarak markanın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldü ve akabinde on binlerce kişi tarafından satın alındı. Peki Apple Vision Pro, ne zaman ABD dışına çıkacak ve hangi ülkede satışa sunulacak?
Apple Vision Pro, Çin yolunda!
Geçtiğimiz haftalarda Apple Vision Pro için yeni bir güncelleme yayınlanmış ve bu güncellemeyle birlikte sadece İngilizcenin yer aldığı dil seçenekleri arasına Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korecenin de eklendiği görülmüştü.
Birkaç gün önce ise teknoloji devinin Avustralya, Çin ve Japonya'da Apple Vision Pro'nun satışı için iş ilanları açtığı ortaya çıkmıştı. Tabii tüm bunlara rağmen şirket, cihazın yurt dışında ne zaman satılacağına dair bir bilgi vermemişti. Bugün itibariyle beklenen açıklama geldi.
Apple CEO'su Tim Cook, Çin'in başkenti Pekin'deki Çin Kalkınma Forumu'nda Apple Vision Pro için bu yıl içinde Çin'de de piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu, karma gerçeklik gözlüğü için yurt dışı ile ilgili yapılan ilk resmi açıklama oldu.
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Tim Cook, Apple Vision Pro'nun Çin'de 2024 yılında piyasaya sürüleceğini belirtmiş olsa da, kesin bir tarih vermedi. Ancak bazı kaynaklara göre şirketin, her yıl haziran ayının ilk haftasında düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) öncesinde bu ürünü piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor.
Teknik özellikleri ve fiyatı
Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOS Apple Vision Pro fiyat listesi: Vision Pro 256 GB: 3 bin 499 dolar Vision Pro 512 GB: 3 bin 699 dolar Vision Pro 1 TB: 3 bin 899 dolar Son Dakika › Teknoloji › Apple Vision Pro, Çin'de Satışa Sunulacak - Son Dakika Sonradan tanıştıkları teknolojiye ayak uydurmak isteyen eski kuşaklar, ceplerindeki akıllı telefonlarla sosyal medyada var olmak ve yakınlarıyla dijitalden iletişim kurmak için Bağcılar Belediyesinin Vefahane Yaşam Merkezi'nde özel ders alıyor. Gaziantep'te yaşayan Kazım Yeşildağ, elektronik eşyalara gelen zamların etkisiyle tamir tercih eden müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirtti. Ancak mesleğin son tecrübeli ustası olan Yeşildağ, eleman yetiştiremediğini ve mesleğin yavaş yavaş sona erdiğini ifade etti. Elektronik eşyaların pahalı olması nedeniyle vatandaşların ucuz yoldan tamir yaptırmaya çalıştığını söyleyen Yeşildağ, gelecek 5-10 yıl içinde elektronik tamirciliğinin tamamen sona ereceğini düşündüğünü belirtti. Yazılımcılık, son yıllarda en fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden birisi. Peki 2024 yılı itibariyle Türkiye yazılımcı maaşları ne kadar? Yapay zeka araştırmalarının önde gelen isimlerinden Geoffrey Hinton, yapay zekanın insan beynini geçebileceğini belirtti. Hinton'a göre, günümüzdeki yapay zeka modelleri, insanlardan binlerce kat daha fazla bilgiye sahip olabilir. Bu durum, yapay zekanın tehlikeli hale gelmesine neden olabilir. Ünlü yapay zeka araştırmacısı Raymond Kurzweil'in yıllar önce yaptığı tahminler de Hinton'ın açıklamalarını destekliyor. Kurzweil, 2029 yılına kadar yapay zekanın insanlarla yarışabilecek seviyeye gelebileceğini öngörmüştü. Huawei'nin yeni amiral gemisi P70 serisinin Nisan ayında piyasaya sürülebileceği belirtildi. Çin'den gelen tedarik zinciri kaynakları, toplu parça sevkiyatlarının başladığını ve lansman etkinliğinin yaklaştığını gösteriyor. Yatırım firmaları ve analistler, P70 serisinin çıkışının Nisan ayına kadar gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Serinin Kirin 9000 yonga setinden güç alacağı ve 1,5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geleceği söyleniyor. Çin ve Avrupa Birliği arasında elektrikli otomobiller konusunda gerilim artıyor. Her iki taraf da yabancı markalara yönelik düzenlemeleri sertleştirerek, rekabeti kızıştırdı. Avrupa Birliği, Çinli otomobil üreticilerinin haksız sübvansiyonlardan yararlandığını iddia ederek soruşturma başlattı ve gümrük vergilerini artırma ihtimali üzerinde duruyor. Çin'in hızla büyüyen elektrikli araçları, Avrupa pazarında tehdit oluşturuyor. Samsung akıllı telefonlarının performansını artırmak için animasyonları kapatma seçeneği kullanılabilir. Ayarlar > Erişilebilirlik > Görünürlüğü Geliştirme > Animasyonları Kaldır adımlarını takip ederek animasyonları devre dışı bırakabilirsiniz. Bu ayar telefonun tepki süresini hızlandırırken, bazı uygulamalarda hatalara yol açabilir. Larian Studios, Baldur's Gate 3 için genişleme paketi veya DLC sunmayacağını ve Baldur's Gate 4'ü geliştirmeyeceklerini açıkladı. Bunun yerine oyuna mod desteği getirilecek. 20.000 TL'nin altındaki Android telefon pazarı, son zamanlarda çeşitlilik açısından oldukça zenginleşti. Bu fiyat segmentinde, farklı markaların sunduğu çeşitli modeller arasında seçim yapmak, kullanıcılar için genellikle zorlu bir karar. İşte 20.000 TL altı alınabilecek en iyi Android telefonlar: Nothing Phone 2a, Redmi Note 13 Pro, POCO X6 Pro, Samsung Galaxy A54, Honor 90 ve vivo V29 Lite. Nöroferritinopati, insanları vücutlarına hapseden ve çok büyük ölçüde tek bir sülalenin üyelerini etkileyen nadir görülen bir beyin hastalığı.
ÖzellikDetayEkran23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps'nin katları oynatmaGörüş Alanı120 dereceİşlemciApple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine
Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOS
Apple Vision Pro fiyat listesi:
Vision Pro 256 GB: 3 bin 499 dolar
Vision Pro 512 GB: 3 bin 699 dolar
Vision Pro 1 TB: 3 bin 899 dolar
Son Dakika › Teknoloji › Apple Vision Pro, Çin'de Satışa Sunulacak - Son Dakika
Sonradan tanıştıkları teknolojiye ayak uydurmak isteyen eski kuşaklar, ceplerindeki akıllı telefonlarla sosyal medyada var olmak ve yakınlarıyla dijitalden iletişim kurmak için Bağcılar Belediyesinin Vefahane Yaşam Merkezi'nde özel ders alıyor.
Gaziantep'te yaşayan Kazım Yeşildağ, elektronik eşyalara gelen zamların etkisiyle tamir tercih eden müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirtti. Ancak mesleğin son tecrübeli ustası olan Yeşildağ, eleman yetiştiremediğini ve mesleğin yavaş yavaş sona erdiğini ifade etti. Elektronik eşyaların pahalı olması nedeniyle vatandaşların ucuz yoldan tamir yaptırmaya çalıştığını söyleyen Yeşildağ, gelecek 5-10 yıl içinde elektronik tamirciliğinin tamamen sona ereceğini düşündüğünü belirtti.
Yazılımcılık, son yıllarda en fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden birisi. Peki 2024 yılı itibariyle Türkiye yazılımcı maaşları ne kadar?
Yapay zeka araştırmalarının önde gelen isimlerinden Geoffrey Hinton, yapay zekanın insan beynini geçebileceğini belirtti. Hinton'a göre, günümüzdeki yapay zeka modelleri, insanlardan binlerce kat daha fazla bilgiye sahip olabilir. Bu durum, yapay zekanın tehlikeli hale gelmesine neden olabilir. Ünlü yapay zeka araştırmacısı Raymond Kurzweil'in yıllar önce yaptığı tahminler de Hinton'ın açıklamalarını destekliyor. Kurzweil, 2029 yılına kadar yapay zekanın insanlarla yarışabilecek seviyeye gelebileceğini öngörmüştü.
Huawei'nin yeni amiral gemisi P70 serisinin Nisan ayında piyasaya sürülebileceği belirtildi. Çin'den gelen tedarik zinciri kaynakları, toplu parça sevkiyatlarının başladığını ve lansman etkinliğinin yaklaştığını gösteriyor. Yatırım firmaları ve analistler, P70 serisinin çıkışının Nisan ayına kadar gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Serinin Kirin 9000 yonga setinden güç alacağı ve 1,5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geleceği söyleniyor.
Çin ve Avrupa Birliği arasında elektrikli otomobiller konusunda gerilim artıyor. Her iki taraf da yabancı markalara yönelik düzenlemeleri sertleştirerek, rekabeti kızıştırdı. Avrupa Birliği, Çinli otomobil üreticilerinin haksız sübvansiyonlardan yararlandığını iddia ederek soruşturma başlattı ve gümrük vergilerini artırma ihtimali üzerinde duruyor. Çin'in hızla büyüyen elektrikli araçları, Avrupa pazarında tehdit oluşturuyor.
Samsung akıllı telefonlarının performansını artırmak için animasyonları kapatma seçeneği kullanılabilir. Ayarlar > Erişilebilirlik > Görünürlüğü Geliştirme > Animasyonları Kaldır adımlarını takip ederek animasyonları devre dışı bırakabilirsiniz. Bu ayar telefonun tepki süresini hızlandırırken, bazı uygulamalarda hatalara yol açabilir.
Larian Studios, Baldur's Gate 3 için genişleme paketi veya DLC sunmayacağını ve Baldur's Gate 4'ü geliştirmeyeceklerini açıkladı. Bunun yerine oyuna mod desteği getirilecek.
20.000 TL'nin altındaki Android telefon pazarı, son zamanlarda çeşitlilik açısından oldukça zenginleşti. Bu fiyat segmentinde, farklı markaların sunduğu çeşitli modeller arasında seçim yapmak, kullanıcılar için genellikle zorlu bir karar. İşte 20.000 TL altı alınabilecek en iyi Android telefonlar: Nothing Phone 2a, Redmi Note 13 Pro, POCO X6 Pro, Samsung Galaxy A54, Honor 90 ve vivo V29 Lite.
Nöroferritinopati, insanları vücutlarına hapseden ve çok büyük ölçüde tek bir sülalenin üyelerini etkileyen nadir görülen bir beyin hastalığı.
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