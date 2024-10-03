ASELSAN'a Yurtdışından Yoğun Başvuru - Son Dakika
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Teknoloji

ASELSAN'a Yurtdışından Yoğun Başvuru

ASELSAN\'a Yurtdışından Yoğun Başvuru

Son 9 ayda yurt dışındaki mühendislerden 700 başvuru alındı, ASELSAN büyümeye devam ediyor.

03.10.2024 12:21
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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu sene yurt dışındaki mühendislerden yoğun bir dönüş başvurusu aldıklarını belirterek, "Geçen bir yıl içinde Türkiye'ye geri dönüp ASELSAN'da mühendis olacağım diyen 245 arkadaş başvurmuştu. Şu an 9 aylık rakam 700 kişiye ulaştı." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akyol, Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi ile ilgili bilgi verdi.

Çelik Kubbe'yi oluşturan sistemlerden bir kısmını TEKNOFEST'te sergilediklerini dile getiren Akyol, Türkiye'nin bütün paydaşlarıyla hava savunma alanında ve tamamlayıcı unsurlar olan radar, elektronik harp ve komuta kontrol haberleşme mimarisi gibi bütün unsurlarıyla adım adım ihtiyaçlarını tamamladığını ifade etti.

Alanda sadece geliştirdikleri teknolojilerin bir kısmını sergilediklerini söyleyen Akyol, "Bilinmesini isterim ki arkada çok daha fazla çok daha stratejik çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin ihtiyaçlarını Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisine ulaşması hedefi çerçevesinde hava sahasının da yerli ve milli imkanlarla adeta havada kuş uçurtmayacak seviyede donatılmasını sağlayacak çalışmalarımızı paydaşlarımızla adım adım ilerletiyoruz." diye konuştu.

Akyol, çocuklardan gençlere kadar teknolojiyi sevdirecek çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekno Macera' 6-10 yaş grubu çocukları hedefleyen bir dijital platform. Bunun da burada bir laboratuvarı, bir atölyesi var. Geçtiğimiz yıllarda uzaya yolculuk temasıyla çocuklarımız burada uzay araçları tasarlıyorlardı. Bu yıl burası ASELSAN'ın adeta bir mükemmeliyet merkezi de oldu. Su üstü ve su altı insansız sistemlerin atölyesini kurduk. Çocuklarımız hem bununla ilgili teknolojileri burada dinliyorlar hem de kendileri bir insansız su üstü aracı tasarlayıp daha sonra üç boyutlu bir ortamda su altında da yetenekleri deneyimliyorlar. Bu sene bunu ilk defa Adana'ya getirdik. Yeni bir konsept. Ben bütün çocuklarımızın bundan hoşlanacağını, bununla teknolojiye dokunacaklarını, tıpkı uzaydaki gibi suyun altında da ayrı bir dünya olduğunu deneyimleyeceklerine inanıyorum."

ASELSAN Lisesi ilk mezunlarını verdi

ASELSAN'ın meslek liselerinden de bahseden Akyol, bu sene ilk mezunları verdiklerini söyledi.

Akyol, "Bir Konya'da bir de Ankara'da 2 lisemiz var. Bu sene Ankara ilk mezunlarını verdi. Hepsi çok iyi üniversitelere yerleşti. Bir üste çıktığımızda 'a-Yetenek' programlarımız var. Temelde yaz stajları, 3. sınıfta aday mühendislik, 4. sınıfta aday mühendislik gibi 3 aşamadan oluşan programlarımız var. Bununla da üniversite öğrencilerimizi mezun olmadan teknolojiyle buluşturuyoruz. Bu da başarıyla devam ediyor. Bu yıl 1000'den fazla arkadaşımız programlara katıldı. Giderek büyüyor. Aday mühendis olanları ASELSAN'da işe başlıyorlar. Yılda yaklaşık 500 arkadaşımız üniversitedeyken biz de başlayıp mezun olunca devam ediyor." şeklinde konuştu.

Son 9 ayda yurt dışından 700 mühendis ASELSAN'a başvuru yaptı

Akyol, sağladıkları eğitim imkanlarıyla uçtan uca milli teknoloji geliştirecek bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sene yurt dışındaki mühendislerden yoğun bir dönüş başvurusu aldık. Geçen bir yıl içinde Türkiye'ye geri dönüp 'ASELSAN'da mühendis olacağım' diyen 245 arkadaş başvurmuştu. Şu an 9 aylık rakam 700 kişiye ulaştı. Bu, bizim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşturduğu savunma sanayindeki son teknoloji ürünleri birlikte yapabilme ortamına herkesin inandığını gösteriyor.

Ben bütün arkadaşlarımızı ASELSAN ailesine davet ediyorum. Dünyanın en son ürünlerini, en yüksek teknolojiyi geliştiriyoruz. Gelin birlikte geliştirelim. Gelin bu aileye katılın. Bu kapsamda yurda dönen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Üniversite çağındayken bize katılan çocuklarımıza, arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Büyümeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Ahmet Akyol, Teknoloji, Etkinlik, Türkiye, Aselsan, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ASELSAN'a Yurtdışından Yoğun Başvuru - Son Dakika

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