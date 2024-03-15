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Akıllı telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren ASUS, uzun bir süredir gündemden amiral gemisi modeli Zenfone 11 Ultra'yı tanıttı. Peki akıllı telefon teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcı tarafına neler sunuyor? İşte ASUS Zenfone 11 Ultra özellikleri ve fiyatı!

ASUS Zenfone 11 Ultra özellikleri

ASUS Zenfone 11 Ultra modelinde 6,78 inç boyutlarında FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan AMOLED LTPO bir panel mevcut. Bunun dışında üründe delikli bir ekran tasarımı karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 2.500 nit tepe parlaklık sunuyor ve HDR10 ile Dolby Vision'ı destekliyor.

Cihaza güç veren işlemci Snapdragon 8 Gen 3. Qualcomm, işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

144 Hz ekranlı Asus Zenfone 11 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!

Akıllı telefonda 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ve 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM seçenekleri mevcut diyebiliriz. Bunun yanı sıra OIS ve Gimbal destekli 50 Megapiksel birincil, 13 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel telefoto sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Önde ise 32 Megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

67W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 5.500 mAh pilden beslenen akıllı telefonda WiFi-7, Bluetooth 5.3, 3,5 mm kulaklık girişi vb. bağlantı özellikleri de kullanılıyor.