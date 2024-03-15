Akıllı telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren ASUS, uzun bir süredir gündemden amiral gemisi modeli Zenfone 11 Ultra'yı tanıttı. Peki akıllı telefon teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcı tarafına neler sunuyor? İşte ASUS Zenfone 11 Ultra özellikleri ve fiyatı!
ASUS Zenfone 11 Ultra özellikleri
ASUS Zenfone 11 Ultra modelinde 6,78 inç boyutlarında FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan AMOLED LTPO bir panel mevcut. Bunun dışında üründe delikli bir ekran tasarımı karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 2.500 nit tepe parlaklık sunuyor ve HDR10 ile Dolby Vision'ı destekliyor.
Cihaza güç veren işlemci Snapdragon 8 Gen 3. Qualcomm, işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.
144 Hz ekranlı Asus Zenfone 11 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!
Akıllı telefonda 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ve 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM seçenekleri mevcut diyebiliriz. Bunun yanı sıra OIS ve Gimbal destekli 50 Megapiksel birincil, 13 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel telefoto sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Önde ise 32 Megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.
67W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 5.500 mAh pilden beslenen akıllı telefonda WiFi-7, Bluetooth 5.3, 3,5 mm kulaklık girişi vb. bağlantı özellikleri de kullanılıyor.
ASUS Zenfone 11 Ultra fiyatı ASUS Zenfone 11 Ultra, 12 GB + 256 GB modeli için 999 Euro fiyat etiketine sahip. Daha yüksek 16 GB + 512 GB konfigürasyonunun maliyeti ise 1.099 Euro olarak açıklandı. Son olarak akıllı telefon; mavi, siyah, gri ve çöl kumu renkleriyle geliyor. Son Dakika › Teknoloji › ASUS Zenfone 11 Ultra Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Doğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, çetin kış şartlarına karşı önlem almak amacıyla personeline çığda arama ve kurtarma eğitimi verdi. 30 kişilik ekibin katıldığı eğitim, teorik, saha uygulaması ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada tamamlandı. Eğitimde çığ bilgisi, beslenme ve barınma, ilk yardım, arama ve kurtarma teknikleri gibi konular ele alındı. Eğitimin sonunda ise senaryo gereği çığ altında kalan bir ekibin kurtarılması tatbikatı gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yapay zekayı besleyen verinin doğruluğunun önemine dikkat çekerek, yapay zekanın haberlerin sonuçlarını etkileyebileceğini vurguladı. Adıgüzel, yapay zekanın kullanımının gazetecilikte fırsatlar ve tehditler getirdiğini belirtti. Ayrıca, yanlış veri kullanımının yapay zekayı dezenformasyon üreticisine dönüştürebileceğini ifade etti. Haberlerin uluslararası ajanslardan çekilerek hazırlanması gerektiğini ve bu ajansların dezenformasyona açık kapı bıraktığını da sözlerine ekledi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanılan robotik jiroskopik radyocerrahi cihazı Zap-X ile işitme sinirlerindeki tümör nedeniyle sağırlık riski bulunan bir hastanın işitme kaybı engellendi. Zap-X teknolojisi sayesinde hastaların tedavisi daha hassas bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Cihaz, akustik nörinom gibi cerrahi olarak çıkarılması zor olan tümörlerin tedavisinde etkili oluyor. Zap-X ile yapılan tedavilerde cerrahi işlem yapılmadan hastaların işitme kaybı engelleniyor ve tümörün büyümesi durduruluyor. Mersin Teknoloji Transfer Ofisi'nin başlattığı proje kapsamında, başarılı olan TTO elçileri belgelerini aldı. Mülakatta başarılı olan 16 öğrenci, TTO elçisi olmaya hak kazandı. TTO elçiliği programı ile öğrencilerin projelere katılımı amaçlanıyor ve proje tecrübesi kazanmaları hedefleniyor. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ve Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çaba gösterdiklerini belirtti. İleri, düzenlemenin kripto varlık platformlarını ve hizmet sağlayıcılarını düzenleyeceğini ve sektör paydaşlarının tasarıyı desteklediğini ifade etti. SpaceX'in devasa roketi Starship, başarılı bir test uçuşundan sonra Dünya'ya geri dönüşünde kayboldu. Starship, Ay'a ve ötesine astronot göndermek amacıyla tasarlanmıştı. Ancak, başarılı test uçuşunun ardından roketle iletişim kesildi. NASA'nın önümüzdeki iki yıl içinde Ay'a astronot indirebilmesi için Starship'in başarılı olması gerekiyor. Aydın'da Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Siber Suçlar ve Siber Güvenlik' konulu seminere akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Siber Güvenlik Uzmanı Uğur Bulut'un konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, siber suçlar, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, sosyal medya güvenliği ve teknoloji bağımlılığı gibi konular ele alındı. Xiaomi, uygun fiyatlı bir seçenek olan 14 Lite modelini Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirmeyi planlıyor. Hindistan'da sertifika alan cihazın yakında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Ayrıca, bu modelin Çin pazarında Xiaomi Civi 4 olarak sunulabileceği düşünülüyor. Özellikleri Civi 4'e benzer olması beklenen Xiaomi 14 Lite, kavisli OLED ekran, çift ön kamera ve 50 Megapiksel ana arka kamera gibi özelliklere sahip olacak. Cihazın tanıtım tarihi ise Mayıs ayı olarak tahmin ediliyor. Intel'in Core i9-14900KS işlemcisi bugün satışa çıkıyor ve 6.2GHz maksimum saat hızına ulaşabiliyor. Ancak, Asus ve PC aşırı hızlandırma ekibi ElmorLabs, sıvı helyum kullanarak bu işlemciyle kısa süreliğine 9.1GHz hız sınırını aştı. ElmorLabs'ın kurucusu Jon Sandström, Intel'in Core i9-13900K işlemcisini kullanarak 9,008MHz hıza ulaşmıştı. Şimdi, yeni Intel Core i9-14900KS çipinde biraz daha yüksek bir hız olan 9,117.75MHz'ye ulaştı. Bu başarıya ulaşmak için Sandström, işlemciyi 649 dolarlık Asus ROG Maximum Z790 Apex Encore anakartına yerleştirdi. Aşırı hızlandırmacılar genellikle bir PC çipini normal sınırların ötesinde çalıştırırken oluşan büyük ısıyı soğutmak için sıvı azot kullanılıyor. Ancak Sandström ve ekibi daha soğuk sıcaklıklara ulaşabilen sıvı helyumu tercih etti. Sıvı helyum, PC'yi -193 derece Celsius'ta (-315.4 Fahrenheit) Windows'u başlatmaya zorladı. Sıcaklıklar daha da düştü ve Intel çipi performans çekirdeklerinden birinde 9.1GHz hıza ulaştığında -231 derece Celsius'a indi. Bu gelişme, bilgisayar donanımının sınırlarını zorlayarak teknolojinin geleceği adına heyecan verici bir adım. Sıvı helyumun soğutma kapasitesi ve aşırı hızlandırmada elde edilen bu tür rekorlar, bilgisayar işlemcilerinin gelecekteki potansiyellerini gösteriyor. Samsung, One UI 6.1 güncellemesini bu ayın sonlarından itibaren eski Galaxy akıllı telefon ve tabletlerine sunmaya hazırlanıyor. Güncelleme, cihazlara optimizasyon ve yeni özelliklerin yanı sıra Galaxy AI getirecek. Samsung'un yapay zeka özellikleri hangi modellerde kullanılabilir olacak?
ÖzellikDetayEkran6.78-inç LTPO AMOLED, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızıÖn Kamera32 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel OIS ve Gimbal destekli ana sensör, 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens, 32 Megapiksel telefoto ünitesiİşlemciSnapdragon 8 Gen 3 SoCRAM16 GB'a kadarDepolama1 TB'a kadarPil5.500 mAh, 67W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğiBağlantıWiFi-7, Bluetooth 5.3, 3.5mm kulaklık jakıRenk SeçenekleriGök Mavisi, Ebedi Siyah, Puslu Gri, Çöl KumuFiyat12 GB + 256 GB: 999 EUR, 16 GB + 512 GB: 1.099 EUR
ASUS Zenfone 11 Ultra fiyatı
ASUS Zenfone 11 Ultra, 12 GB + 256 GB modeli için 999 Euro fiyat etiketine sahip. Daha yüksek 16 GB + 512 GB konfigürasyonunun maliyeti ise 1.099 Euro olarak açıklandı. Son olarak akıllı telefon; mavi, siyah, gri ve çöl kumu renkleriyle geliyor.
Son Dakika › Teknoloji › ASUS Zenfone 11 Ultra Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Doğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, çetin kış şartlarına karşı önlem almak amacıyla personeline çığda arama ve kurtarma eğitimi verdi. 30 kişilik ekibin katıldığı eğitim, teorik, saha uygulaması ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada tamamlandı. Eğitimde çığ bilgisi, beslenme ve barınma, ilk yardım, arama ve kurtarma teknikleri gibi konular ele alındı. Eğitimin sonunda ise senaryo gereği çığ altında kalan bir ekibin kurtarılması tatbikatı gerçekleştirildi.
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yapay zekayı besleyen verinin doğruluğunun önemine dikkat çekerek, yapay zekanın haberlerin sonuçlarını etkileyebileceğini vurguladı. Adıgüzel, yapay zekanın kullanımının gazetecilikte fırsatlar ve tehditler getirdiğini belirtti. Ayrıca, yanlış veri kullanımının yapay zekayı dezenformasyon üreticisine dönüştürebileceğini ifade etti. Haberlerin uluslararası ajanslardan çekilerek hazırlanması gerektiğini ve bu ajansların dezenformasyona açık kapı bıraktığını da sözlerine ekledi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanılan robotik jiroskopik radyocerrahi cihazı Zap-X ile işitme sinirlerindeki tümör nedeniyle sağırlık riski bulunan bir hastanın işitme kaybı engellendi. Zap-X teknolojisi sayesinde hastaların tedavisi daha hassas bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Cihaz, akustik nörinom gibi cerrahi olarak çıkarılması zor olan tümörlerin tedavisinde etkili oluyor. Zap-X ile yapılan tedavilerde cerrahi işlem yapılmadan hastaların işitme kaybı engelleniyor ve tümörün büyümesi durduruluyor.
Mersin Teknoloji Transfer Ofisi'nin başlattığı proje kapsamında, başarılı olan TTO elçileri belgelerini aldı. Mülakatta başarılı olan 16 öğrenci, TTO elçisi olmaya hak kazandı. TTO elçiliği programı ile öğrencilerin projelere katılımı amaçlanıyor ve proje tecrübesi kazanmaları hedefleniyor.
AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ve Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çaba gösterdiklerini belirtti. İleri, düzenlemenin kripto varlık platformlarını ve hizmet sağlayıcılarını düzenleyeceğini ve sektör paydaşlarının tasarıyı desteklediğini ifade etti.
SpaceX'in devasa roketi Starship, başarılı bir test uçuşundan sonra Dünya'ya geri dönüşünde kayboldu. Starship, Ay'a ve ötesine astronot göndermek amacıyla tasarlanmıştı. Ancak, başarılı test uçuşunun ardından roketle iletişim kesildi. NASA'nın önümüzdeki iki yıl içinde Ay'a astronot indirebilmesi için Starship'in başarılı olması gerekiyor.
Aydın'da Spor Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Siber Suçlar ve Siber Güvenlik' konulu seminere akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Siber Güvenlik Uzmanı Uğur Bulut'un konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, siber suçlar, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, sosyal medya güvenliği ve teknoloji bağımlılığı gibi konular ele alındı.
Xiaomi, uygun fiyatlı bir seçenek olan 14 Lite modelini Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirmeyi planlıyor. Hindistan'da sertifika alan cihazın yakında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Ayrıca, bu modelin Çin pazarında Xiaomi Civi 4 olarak sunulabileceği düşünülüyor. Özellikleri Civi 4'e benzer olması beklenen Xiaomi 14 Lite, kavisli OLED ekran, çift ön kamera ve 50 Megapiksel ana arka kamera gibi özelliklere sahip olacak. Cihazın tanıtım tarihi ise Mayıs ayı olarak tahmin ediliyor.
Intel'in Core i9-14900KS işlemcisi bugün satışa çıkıyor ve 6.2GHz maksimum saat hızına ulaşabiliyor. Ancak, Asus ve PC aşırı hızlandırma ekibi ElmorLabs, sıvı helyum kullanarak bu işlemciyle kısa süreliğine 9.1GHz hız sınırını aştı. ElmorLabs'ın kurucusu Jon Sandström, Intel'in Core i9-13900K işlemcisini kullanarak 9,008MHz hıza ulaşmıştı. Şimdi, yeni Intel Core i9-14900KS çipinde biraz daha yüksek bir hız olan 9,117.75MHz'ye ulaştı. Bu başarıya ulaşmak için Sandström, işlemciyi 649 dolarlık Asus ROG Maximum Z790 Apex Encore anakartına yerleştirdi. Aşırı hızlandırmacılar genellikle bir PC çipini normal sınırların ötesinde çalıştırırken oluşan büyük ısıyı soğutmak için sıvı azot kullanılıyor. Ancak Sandström ve ekibi daha soğuk sıcaklıklara ulaşabilen sıvı helyumu tercih etti. Sıvı helyum, PC'yi -193 derece Celsius'ta (-315.4 Fahrenheit) Windows'u başlatmaya zorladı. Sıcaklıklar daha da düştü ve Intel çipi performans çekirdeklerinden birinde 9.1GHz hıza ulaştığında -231 derece Celsius'a indi. Bu gelişme, bilgisayar donanımının sınırlarını zorlayarak teknolojinin geleceği adına heyecan verici bir adım. Sıvı helyumun soğutma kapasitesi ve aşırı hızlandırmada elde edilen bu tür rekorlar, bilgisayar işlemcilerinin gelecekteki potansiyellerini gösteriyor.
Samsung, One UI 6.1 güncellemesini bu ayın sonlarından itibaren eski Galaxy akıllı telefon ve tabletlerine sunmaya hazırlanıyor. Güncelleme, cihazlara optimizasyon ve yeni özelliklerin yanı sıra Galaxy AI getirecek. Samsung'un yapay zeka özellikleri hangi modellerde kullanılabilir olacak?
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