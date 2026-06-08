Balıkesir'de Veri ve AI Kampı Tamamlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Veri ve AI Kampı Tamamlandı

Balıkesir\'de Veri ve AI Kampı Tamamlandı
08.06.2026 09:24
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Balıkesir Teknokent'te düzenlenen Data & AI Bootcamp, öğrencilere uygulamalı eğitim sundu.

Balıkesir Teknokent ve Global Maksimum iş birliğinde düzenlenen Data & AI Bootcamp (Veri ve Yapay Zeka Uygulama Kampı) programı başarıyla tamamlandı.

Balıkesir Teknokent Buluş Ofisi'nde gerçekleştirilen program kapsamında, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, veri bilimi ve yapay zeka alanında yoğun ve uygulamalı bir eğitim sürecinden geçti.

Beş gün boyunca katılımcılar; SQL ve veri analitiği, modern veri mimarileri, veri yönetimi ve veri kalitesi, Python uygulamaları, makine öğrenmesi ve Üretken Yapay Zeka (Generative AI) başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Programın en önemli yönlerinden biri, katılımcıların gerçek iş senaryoları üzerinden hazırlanan vaka çalışmalarını çözerek veri analizi, veri odaklı karar verme ve problem çözme becerilerini uygulamalı olarak geliştirmeleri oldu.

Program süresince Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl da Balıkesir Teknokent'i ziyaret ederek eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. Katılımcı öğrencilerle bir araya gelen üniversite yönetimi, öğrencilerin yürüttüğü proje ve vaka çalışmalarına ilişkin bilgi alarak başarı dileklerini iletti. Program kapsamında iş insanı Ahmet Acaroğulları da kampı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Katılımcılarla sohbet eden Acaroğulları, teknoloji, girişimcilik ve kariyer gelişimi konularındaki tecrübelerini paylaşarak öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretler sırasında üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir örneği olan bu programın öğrencilerin mesleki gelişimine, uygulama becerilerine ve kariyer planlamalarına önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Eğitim süreci sonunda öğrenciler, gerçek veri setleri üzerinde geliştirdikleri projeleri jüri karşısında sunarken; başarılı projeler ödüllendirildi ve programı başarıyla tamamlayan Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine sertifikaları takdim edildi.

Programla, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin veri bilimi ve yapay zeka alanlarında uygulamalı deneyim kazanmaları, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri geliştirmeleri ve geleceğin teknoloji ekosistemine daha donanımlı şekilde hazırlanmaları amaçlandı.

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Fethiye Burcu Aydemir yaptığı değerlendirmede; "Üniversite-sanayi iş birliğinin en somut çıktılarından biri, öğrencilerimizin güncel teknolojilerle uygulamalı olarak buluşabilmesidir. Bu programla öğrencilerimiz teorik bilgi edinmenin yanı sıra, gerçek iş problemleri üzerinde çalışarak sektörün beklentilerini deneyimleme fırsatı da bulmuştur. Balıkesir Teknokent olarak geleceğin teknoloji liderlerini

yetiştirmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Balıkesir Teknokent'in, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla veri bilimi, yapay zeka, dijital dönüşüm ve girişimcilik alanlarında yeni

eğitim ve gelişim programlarını hayata geçirmeye devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Balıkesir, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Balıkesir'de Veri ve AI Kampı Tamamlandı - Son Dakika

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