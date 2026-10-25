Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde UFEST'te 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecek - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde UFEST'te 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecek

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Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde UFEST\'te 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecek
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Bartın Üniversitesi, 26-27 Ekim'de düzenlenecek UFEST'e ev sahipliği yapacak. 27 Ekim'de Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda yapılacak çekilişle 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecek; kazanmak için kayıt ve salonda bulunma şartı var.

Bartın Üniversitesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ulaşım ile haberleşmenin eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan UFEST'e ev sahipliği yapacak. 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında düzenlenecek çekilişle 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek.

Kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu ulaşımından haberleşme ve bilgi teknolojilerine kadar Türkiye'nin ulaşım ve iletişim alanındaki gelişimini yansıtan projeler UFEST ile gençlerle buluşacak. Katılımcılar, ulaşım ve iletişim teknolojilerini yakından tanıma, deneyimleme ve geleceğin teknolojilerini keşfetme fırsatı bulacak.

Festival kapsamında düzenlenecek çekilişte 4 şanslı katılımcıya Doğu Ekspresi bileti verilecek. 27 Ekim Salı günü BARÜ Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'unda saat 14.00'de gerçekleşecek çekilişe katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması ve çekiliş sırasında salonda bulunması gerekiyor. Canlı gerçekleştirilecek çekilişte bilet kazanabilmek için salonda hazır bulunma şartı aranacak.

UFEST'in kapanış programı ise yine 27 Ekim 2026 Salı günü saat 14.00'te, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Eğitim Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Fatih Sultan MehmetDoğu EkspresiKonferansTeknolojiGüncelEğitimSon Dakika

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