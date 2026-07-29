Başkan Dutlulu robotik takımını ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Dutlulu robotik takımını ziyaret etti

Başkan Dutlulu robotik takımını ziyaret etti
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ile birlikte teknoloji alanında çalışmalar yürüten gençleri ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ile birlikte teknoloji alanında çalışmalar yürüten gençleri ziyaret etti. Lavender Robotics takımının çalışmalarını inceleyen Dutlulu, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve Salihli Belediye Başkan Yardımcılarının katılımıyla Salihli'de program gerçekleştirildi.

Programın ilk durağında gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdürdüğü Kabazlı Mahallesi'ndeki Lavender Robotics takımı ziyaret edildi. Başkan Dutlulu ve Başkan Nurlu, burada öğrencilerle bir araya gelerek yürüttükleri projeler hakkında bilgi aldı.

Gençlerin teknoloji ve robotik alanındaki çalışmalarını yakından inceleyen Dutlulu, öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette gençlerin üretim ve teknoloji alanındaki çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Besim Dutlulu, Mazlum Nurlu, Teknoloji, Salihli, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Başkan Dutlulu robotik takımını ziyaret etti - Son Dakika

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