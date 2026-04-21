Bilimin kalbi Balıkesir\'de attı: Bilim Fuarı yoğun katılımla açıldı

21.04.2026 15:12  Güncelleme: 15:17
Balıkesir'de bilim ve eğitim alanında önemli bir etkinlik daha başarıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir'de bilim ve eğitim alanında önemli bir etkinlik daha başarıyla gerçekleştirildi. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezince düzenlenen TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı, protokol üyeleri ve davetlilerin yoğun katılımıyla kapılarını açtı.

Bilim fuarının açılışında öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştiren bu tür organizasyonların önemine dikkat çekilerek, gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye'nin geleceği adına umut verici olduğunu ifade edildi.

Proje yürütücülüğünü Gülseren Fidan'ın üstlendiği fuarda, öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı yenilikçi çalışmalar ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı ve yapılan çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Balıkesir Kent Konseyi Sergi Salonu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı, bilime ilgi duyan öğrencileri teşvik etmenin yanı sıra, okul-toplum iş birliğine de önemli katkılar sundu.

Genç bilim insanlarının hazırladığı projelerin sergilendiği fuarın açılış programına, Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Gürakar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
