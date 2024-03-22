BİM, Adle Çekme Karavan Satışına Başladı

Teknoloji

Son dönemlerde Türkiye'de karavanlara olan ilgi giderek artıyor. Bu bağlamda market zinciri A101, 14 Mart'ta karavan satmaya başlamıştı. Bu bir hayli dikkat çekti. Şimdi ise bir diğer market zinciri olan BİM, karavan satmaya başladı. Peki ne gibi özellikleri var? İşte BİM tarafından satılan Adle Çekme Karavan özellikleri ve fiyatı…

BİM tarafından satılan Adle Çekme Karavan fiyatı ne kadar?

Son dönemlerde ev fiyatlarının ciddi seviyelerde artması sebebiyle pek çok kişi, karavanda yaşamakla ilgili araştırmalar yapıyor. Zira taşınabilirlik gibi avantajları nedeniyle ilgi çekiyor. Bu doğrultuda BİM de Adle Çekme Karavan satıyor.

20 Mart Çarşamba günü itibariyle BİM tarafından satılan Adle Çekme Karavan, içerisinde 2 göz ocaklı küçük bir mutfak, 90 L 12 V buz dolabı, 2 kişilik yatak ve oturma grubu bulunduruyor. Bununla birlikte 4 cm kalınlığında ısı yalıtımlı taban olduğunu da belirtmek gerekiyor.

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100 litrelik temiz su tankına sahip olan bu karavanda banyo ve mutfak için iç led aydınlatmalar bulunuyor. Peki enerjisini nereden çekiyor? Karavanın enerji kaynağı ise tavandaki 340 W Monokristal güneş paneli.

O1 belgeli Adle Çekme Karavan, 1050 Kg Frenli Knott Dingil ve 1050 Kg Knott Çeki Okuna da sahip. Bunların uluslararası taşımacılık belgesine sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Peki bu karavanın fiyatı ne kadar? BİM tarafından satılan Adle Çekme Karavan fiyatı ise 239 bin TL. Tüm özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

O1 Belgeli

1050 Kg Frenli Knott Dingil (Uluslararası Taşımacılık Belgeli)

1050 Kg Knott Çeki Oku ( Uluslararası Taşımacılık Belgeli)

30 Mm 40 Dns Xps Ravago Köpük ( Kanallı Mavi 1. Sınıf Yalıtımlı )

4 Cm Kalınlığında Isı Yalıtımlı Alt Taban

Kapı Camı ve Perdesi

Dış Led Aydınlatmalar(Stop,İz Lb.)

Dış Su Dolum

Dış 220 V Giriş

Mermerit Mutfak Tezgahı

İç Led Aydınlatmalar (Banyo, Mutfak, Okuma Lambaları)

Aydınlatma ve Hidrofor Kontrol Paneli

1 Adet Açılır Masa

100 Litre Temiz Su Tankı

Pnömatik Bağlantılı Su Tesisatı

2 Göz Ocak (Garantili)

Sineklikli Perdeler

340 W Monokristal Güneş Paneli

100 A Jel Akü

Akü Şarj Cihazı

90 L 12 V Buzdolabı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Karavanın fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.