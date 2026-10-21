BŞEÜ atölyesi kulüp başkanlarına robotik ve yapay zeka imkanlarını tanıttı - Son Dakika
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BŞEÜ atölyesi kulüp başkanlarına robotik ve yapay zeka imkanlarını tanıttı

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BŞEÜ atölyesi kulüp başkanlarına robotik ve yapay zeka imkanlarını tanıttı
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BŞEÜ Milli Teknoloji Atölyesi, teknoloji kulüplerinin akademik danışmanları ve başkanlarına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Günay Turan, atölyenin robotik, yapay zeka ve yazılımda uygulamalı imkan sunacağını, öğrencileri teknoloji yarışmalarına hazırlayacağını belirtti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Milli Teknoloji Atölyesince teknoloji odaklı öğrenci kulüplerinin akademik danışmanları ve kulüp başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Günay Turan, atölyede düzenlenen toplantıda, atölyenin kuruluş amacı, faaliyet alanları, teknik altyapısı ve öğrencilere sunacağı imkanlar hakkında bilgi verdi.

Gençlerin bilimsel ve teknolojik projeler geliştirmelerini, tasarım ve prototipleme çalışmaları yürütmelerini isteyen Turan, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına hazırlanmalarını desteklemek amacıyla kurulan atölye, robotik sistemleri, yapay zeka, otonom teknolojiler, yazılım geliştirme, elektronik devre tasarımı ve 3D yazıcı teknolojileri gibi alanlarda uygulamalı çalışma imkanı sunacak. Öğrencilerin teknik ekipman ve sarf malzemelerine erişimini kolaylaştıracak atölye, proje geliştirme süreçlerine ve üniversitenin teknoloji odaklı çalışmalarına katkı sağlaması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiYazılımEğitimSon Dakika

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