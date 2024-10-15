ChatGPT Zirvede: 2,3 Milyar Ziyaret - Son Dakika
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Teknoloji

ChatGPT Zirvede: 2,3 Milyar Ziyaret

OpenAI'nin ChatGPT'si, 2,3 milyar ziyaret ile diğer yapay zekaların önünde lider konumda.

15.10.2024 11:48
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OpenAI şirketinin sahibi olduğu ChatGPT, aldığı 2,3 milyar web sitesi ziyareti ile diğer üretken yapay zekalar arasında açık ara ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin World Bank Group'un (Dünya Bankası Grubu) "Who on earth is using generative AI?" (Dünyada üretken yapay zekayı kim kullanıyor?) raporundan derlediği bilgilere göre, mart ayı itibarıyla en iyi 40 üretken yapay zeka aracı, milyonlarca kullanıcıdan ayda yaklaşık 3 milyar ziyaret çekti.

ChatGPT tek başına trafiğin yüzde 82,5'ini kontrol etmesine rağmen Google'ın aylık ziyaretlerinin yalnızca 80'de 1'ine ulaşabildi. Üretken yapay zeka araçları kullanıcıları genellikle genç, yüksek eğitimli ve ağırlıklı olarak erkeklerden oluşuyor. Kullanım kalıplarına bakıldığında ise kullanıcılar yapay zeka araçlarını ağırlıklı olarak üretkenliklerini artıracak çalışmalar için kullanıyor.

Üreyken yapay zeka araçlarının 2024 Mart ayı verilerine göre kullanım oranlarına bakıldığında ise OpenAI şirketinin sahibi olduğu ChatGPT aldığı 2,3 milyar web sitesi ziyareti ile açık ara zirvede bulunuyor.

Listede 2. sırada 133 milyon web sitesi ziyareti alan Google'ın üretken yapay zekası Gemini bulunuyor. Eski adı Bard olan Gemini, 2023'te yayına başlarken, şu anda 40'tan fazla dilde hizmet verebiliyor.

Listede 43 milyon ziyaret alan POE 3. sırada, 40,2 milyon ziyaret alan Perplexity 4. sırada, 32,3 milyon ziyaret alan Claude 5. sırada, 31,1 milyon ziyaret alan DeepAI 6. sırada, 26,2 milyon ziyaret alan Copilot 7. sırada, 24,7 milyon ziyaret alan Midjourney 8. sırada, 18 milyon ziyaret alan Prezi 9. sırada ve 13,9 milyon ziyaretçi alan Nightcafe 10. sırada bulunuyor.

Listede sohbet botu olarak hizmet veren botların üstünlüğü dikkati çekiyor. Listede ilk 7 sırada chatbotlar bulunurken, son 3 sırada ise metinden görsel oluşturan üretken yapay zekalar yer alıyor.

Öte yandan listede ABD'nin üstünlüğü dikkati çekiyor. İlk 10 sırada yer alan üretken yapay zekalar arasında Avustralya merkezli Nightcafe hariç diğer tüm yapay zeka şirketlerinin merkezleri ABD'de yer alıyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, ChatGPT, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ChatGPT Zirvede: 2,3 Milyar Ziyaret - Son Dakika

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