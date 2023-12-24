Çin\'in online oyun düzenlemeleri Tencent ve NetEase\'i vurdu

Çin hükümetinin online oyunlardaki harcamaları sınırlamaları amaçlayan yeni düzenlemelerin ardından, Çin'in önde gelen oyun şirketlerinden Tencent ve NetEase önemli bir darbe yedi. Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından açıklanan taslak kurallar, çevrimiçi oyunlar tarafından kullanılan belirli uygulamalara yönelik kısıtlamaların ana hatlarını çizdi.

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Reuters'in haberine göre, önerilen kurallar, oyunların oyuncuları günlük girişler, bir oyuna yapılan ilk harcamalar veya ardışık harcamalar için ödüllendirmesini yasaklayacak. Ayrıca, oyuncuların oyun içi dijital cüzdanlarına yatırabilecekleri para miktarına da sınırlamalar getirilecek.

Bu kurallar henüz taslak aşamasında ve olası değişikliklere tabi olmakla birlikte, bir sonraki yıla kadar yürürlüğe girmeleri beklenmiyor. Bununla birlikte, bu düzenlemelerin sadece duyurulması bile piyasada önemli bir tepkiyi tetikledi.

Dünyanın en büyük oyun şirketi olarak tanınan Tencent'in hisselerinde %16'lık şaşırtıcı bir düşüş yaşanırken, NetEase en düşük noktasında %25'lik bir düşüşle daha da önemli bir gerileme yaşadı. Piyasa değerleri üzerindeki etki, bu düzenleyici tedbirlerin bu oyun devlerinin gelirleri ve kullanıcı katılımı üzerindeki potansiyel sonuçlarına ilişkin hissedarlar arasındaki endişeyi yansıtıyor.

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Morningstar analisti Ivan Su, teşviklerin kaldırılmasıyla ilgili endişelerini dile getirerek, bunun günlük aktif kullanıcı sayısında ve uygulama içi gelirlerde azalmaya yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, bu tür düzenleyici değişikliklerin oyun yayıncılarını oyun tasarımları ve para kazanma stratejilerinde köklü revizyonlar yapmaya zorlayabileceğini öne sürdü.

Bu hamle, Çin'in 2021 yılında reşit olmayanlar için katı oyun oynama süresi sınırlamaları getirmesinin ve oyun bağımlılığına ilişkin endişeler nedeniyle yeni oyun onaylarının geçici olarak askıya alınmasının ardından geldi. Yeni oyun onayları geçen yıl yeniden başlamış olsa da, yakın zamanda yayınlanan kurallar, düzenleyicilerin onayları 60 gün içinde işleme koymasını gerektiren bir hüküm içeriyor.