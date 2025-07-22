Dev kripto borsası hacklendi! Milyonlarca dolar buhar oldu - Son Dakika
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Dev kripto borsası hacklendi! Milyonlarca dolar buhar oldu

Dev kripto borsası hacklendi! Milyonlarca dolar buhar oldu
22.07.2025 12:12  Güncelleme: 12:16
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Hindistan'ın en büyük kripto borsası CoinDCX, 44,2 milyon dolarlık dijital varlık kaybına yol açan bir siber saldırıya uğradı. Şirket, müşteri fonlarının etkilenmediğini ve kayıpların kendi hazinesinden karşılanacağını açıkladı. CoinDCX, suçluların yakalanması için ödül programı da başlattı. İşte haberin detayları...

Kripto dünyasında büyük şok! Hindistan merkezli dijital varlık borsası CoinDCX, cuma günü yaşanan siber saldırıyla 44 milyon dolarlık kripto para kaybına uğradı. Şirket, platformun "likidite sağlamak" için kullandığı iç hesapların hedef alındığını açıkladı. Kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu vurgulayan CoinDCX, şimdi ise kayıpların peşine düşen etik hacker'lara ödül vaadinde bulunuyor.

Dev kripto borsası hacklendi! Milyonlarca dolar buhar oldu

HACKERLARI BULANA ÖDÜL VERECEK

CoinDCX CEO'su Sumit Gupta, saldırının "likidite sağlamak için kullanılan iç hesaplara" yönelik gelişmiş bir ihlal sonucu yaşandığını belirtti. Gupta, etik hacker'lara (beyaz şapkalı hackerlar) çağrıda bulunarak; çalınan fonların izini süren ve geri alınmasına yardımcı olan kişilere, kurtarılan miktarın %25'ine kadar ödül verileceğini duyurdu. Amaç yalnızca parayı kurtarmak değil, saldırganları da adalete teslim etmek.Konuya dair açıklamada bulunan Gupta:

"Bizim için asıl önemli olan saldırganların tespit edilip yakalanması. Böyle olaylar bir daha ne bizim başımıza ne de sektördeki başka birinin başına gelmemeli." ifadesinde bulundu. Ayrıca platformun normal şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

SİSTEMATİK GÜVENLİK AÇIĞI GÜNDEME GELDİ

Bu olayla birlikte Hindistan'daki ikinci büyük borsa saldırısı gerçekleşti. Geçen sene WazirX borsasından 230 milyon dolar çalınmıştı. Blockhain güvenlik şirketi Cyvers'tan Micheal Pearl uyarıda bulunarak"Bu saldırılar rastlantı değil, sistematik zayıflıkların sonucu. Sadece 2024'ün ikinci çeyreğinde, Web3'teki kayıpların %65'i merkezi borsalardan kaynaklandı. Yaklaşık 500 milyon dolar cüzdan erişim açıklarıyla kaybedildi."açıklamasında bulundu.

Pearl, borsaların güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmesi ve gerçek zamanlı cüzdan izleme gibi önleyici çözümleri hayata geçirmesi gerektiğini söylüyor.

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Son Dakika Teknoloji Dev kripto borsası hacklendi! Milyonlarca dolar buhar oldu - Son Dakika

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