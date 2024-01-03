Dread Hunger Oyunu İki Yılın Ardından Kapatıldı

Oyun dünyası her yıl büyürken, çok oyunculu yapımlar da rekor kırmaya devam ediyor. Ancak birçok başarısız yapım olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunlardan sonuncusu Dread Hunger oldu. Oyun, iki yılın ardından tüm sunucuların fişini çekti.

Dread Hunger Ocak 2024'te kapandı

Dread Hunger, 2022'de piyasaya sürüldükten tam iki yıl sonra Steam'den kaldırıldı. Çevrim içi hayatta kalma oyununun sunucuları da resmen kapatıldı. Dread Hunger Team ve Digital Confectioners tarafından geliştirilen yapım, oyuncuları batmakta olan bir gemide hayatta kalmaya zorluyordu.

Oyuncular ayrıca aralarında kimin "Dread Hunger" isimli yaratık olduğunu da bulmaya çalışıyordu. İhanet ve cinayeti temel alan oyun, son zamanlarda yeterli sayıda oyuncu bulmakta zorlandı. Bu da iki yılın ardından iptal edilmesine yol açtı.

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Oyun aslında iki yıl önce tam sürümle olarak piyasaya sürülmeden önce, 2020'de erken erişim aracılığıyla ilk başarısını yakaladı. Bu süre zarfında Steam kullanıcılarından yaklaşık 46 bin yorum topladı. Değerlendirmeler karışık olsa da, belirli bir oyuncu kitlesi tarafından sevilmeyi başardı.

Dread Hunger'ın sunucularının bakımı, uzun vadede geliştiriciler için maliyetli oldu. Şirketin açıklamasına göre ayrıca sunucular çok sık şekilde DDoS saldırılarına hedef oldu, bu da oyunun kesintiye uğramasına yol açarak bakım masraflarını artırdı.

Dread Hunger Team ve Digital Confectioners, Kasım ayında Dread Hunger'ın sunucularını resmen kapatacaklarını duyurmuştu. Bu aynı zamanda oyunun Steam'de satıştan kaldırılmasıyla da sonuçlandı. Ancak ekip, topluluğun kendi oyunlarını düzenlemeleri için sunucu yazılımını yayınlayacağını aktardı.