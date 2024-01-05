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Dünya'nın 3,5 milyar yıl önceki ekosistemi inceleniyor - Son Dakika
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Dünya'nın 3,5 milyar yıl önceki ekosistemi inceleniyor

Arjantin'de bulunan stromatolit adı verilen fosilleşmiş mikropların oluşturduğu dev bir kaya yığını, Dünya'nın 3,5 milyar yıl önceki ekosistemine dair önemli bilgiler sunuyor. Araştırmacılar, bu bölgedeki stromatolitlerin modern Dünya'dakilere benzemediğini ve erken Dünya yaşamı hakkında bilgi edinmek için incelenebileceğini belirtiyor. Ayrıca, Mars'ta da stromatolitlerin oluşmuş olabileceği düşünülüyor.

Dünya\'nın 3,5 milyar yıl önceki ekosistemi inceleniyor
05.01.2024 - 06:27,
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Yaşam yeni başladığında Dünya nasıl bir yerdi dersiniz?

Bilim insanları Güney Amerika’da, Dünya’nın 3,5 milyar yıl önce nasıl olabileceğine dair fikir verebilecek bir ekosistem üzerine çalışıyor.

Arjantin’de, stromatolit adı verilen fosilleşmiş mikropların oluşturduğu dev bir kaya yığınına ev sahipliği yapan bölgeden ilk örnekler alındı.

Araştırmacılar bu bölgedeki stromatolitlerin modern Dünya’nın başka yerlerindekilere benzemediğini söylüyor.

Arjantin’deki Puna de Atacama bölgesinde araştırma yapan ekipten Astrobiyolog Dr. Brian Hynek, buradaki kayalarda, en eski fosillerden bazılarını inceledi.

Bunların, Dünya'da mikroskobik canlılar dışında hiçbir yaşam olmadığı bir zamanda oluştuğunu söylüyor. Bitki ya da hayvan, hatta oksijen dahi yoktu.

“Orada aynı tip bakterilerin yaşadığını ve milyarlarca yıl öncekiyle aynı biyolojik süreci geçirdiklerini düşüyoruz. Dolayısıyla modern olanları inceleyerek erken Dünya yaşamı hakkında bilgi edinebiliriz.”

Dünya’da, erken dönemde olanlara benzeyen stromatolitler nadiren bulunuyor.

Dr. Hynek, Mars’ta da stromatolitler oluşmuş olabileceğini söylüyor.

Gezegen üzerinde kuruyan göllerde, Arjantin’deki araştırmada örneklerine rastladıkları tuzların aynısından bulunduğunu belirtiyor.

Ekip alandaki ilk gezilerinde yalnızca birkaç saat keşif yapabildi.

Daha fazla örnek toplayarak mikropların neden burada geliştiğini anlamaya çalışmayı planlıyorlar.

Kaynak: BBC
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