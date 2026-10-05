Ege Üniversitesi roket takımı TEKNOFEST Güneydoğu\'da En Güzel Roket Ödülü\'nü kazandı

Ege Üniversitesi roket takımı TEKNOFEST Güneydoğu'da En Güzel Roket Ödülü'nü kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ege Eagles Roket Takımı, TEKNOFEST Güneydoğu'da En Güzel Roket Ödülü'ne layık görüldü. A6 Hibrit Yakıtlı Özgün Motorlu Roket Yarışması'na katılan ekip, özgün tasarımı ve mühendislik çözümleriyle jüri beğenisini kazandı.
Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yer aldığı Ege Eagles Roket Takımı, TEKNOFEST Güneydoğu'da "En Güzel Roket Ödülü"nün sahibi oldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, takım A6 Hibrit Yakıtlı Özgün Motorlu Roket Yarışması'na katıldı.
Özgün tasarımları ve mühendislik çözümleriyle jürinin beğenisini kazanan ekip, "En Güzel Roket Ödülü"ne layık görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, öğrencilerin teorik bilgilerini yüksek teknolojiye dönüştürebilecek projeler geliştirmelerini hedeflediklerini belirtti.
Kaynak: AA
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