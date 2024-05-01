Electronic Arts Mağazasında İndirim Başladı - Son Dakika
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Electronic Arts Mağazasında İndirim Başladı

Electronic Arts Mağazasında İndirim Başladı

Electronic Arts, kendi web sitesinde düşük fiyatlarla oyun satışı yapmaya başladı. EA SPORTS FC 24, Battlefield 2042, STAR WARS Jedi: Survivor gibi popüler oyunlar büyük indirimlerle satın alınabilir hale geldi.

01.05.2024 15:09
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Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Electronic Arts, kendi yapımlarını sadece Steam ve Epic Games gibi popüler dijital oyun platformlarında değil, aynı zamanda kendi web sitesinde de satışa sunuyor. Son olarak şirket, kendi platformunda bir indirim başlattı. Birçok popüler oyun, düşük fiyatla buluştu. İşte indirimler sırasında göze çarpan yapımlar…

Electronic Arts mağazasında indirim!

Kampanya kapsamında EA SPORTS FC 24, 69,99 dolardan 13,99 dolara düştü. Yüzde 80 oranındaki bu indirim sayesinde popüler futbol oyunu, 453 TL'ye alınabilir hale geldi. Bunun yanında Battlefield 2042 ise 59,99 dolar yine 7,79 dolar. Bu da 252 TL'ye tekabül ediyor.

Electronic Arts Mağazasında İndirim Başladı

STAR WARS Jedi: Survivor oyunu 69,99 dolar (2 bin 271 TL) yerine 31,49 dolara (bin 21 TL) satılıyor. Öte taraftan It Takes Two ise 39,99 dolardan (bin 297 TL) 13,99 dolara (453 TL) indi. Tüm yapımların fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Electronic Arts mağazasında başlayan indirim sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli FiyatıEA SPORTS FC 2469,99 dolar (2 bin 271 TL)13,99 dolar (453 TL) | -80%Battlefield 204259,99 dolar (bin 946 TL)7,79 dolar (252 TL) | -87%Battlefield 549,99 dolar (bin 622 TL)7,49 dolar (250 TL) | -85%Battlefield 439,99 dolar (bin 297 TL)5,99 dolar (195 TL) | -85%Battlefield 119,99 dolar (648 TL)4,99 dolar (162 TL) | -75%Immortals of Aveum59,99 dolar (bin 946 TL)20,99 dolar (680 TL) | -65%Dead Space59,99 dolar (bin 946 TL)20,99 dolar (680 TL) | -65%STAR WARS Jedi: Survivor69,99 dolar (2 bin 271 TL)31,49 dolar (bin 21 TL) | -55% STAR WARS Jedi: Fallen Order39,99 dolar (bin 297 TL)3,99 dolar (130 TL) | -90%Need for Speed Unbound69,99 dolar (2 bin 271 TL)9,79 dolar (317 TL) | -86%Need for Speed Heat59,99 dolar (bin 946 TL)8,99 dolar (291 TL) | -85%It Takes Two39,99 dolar (bin 297 TL)13,99 dolar (453 TL) | -65%Unravel Two19,99 dolar (648 TL)4,99 dolar (162 TL) | -75%Titanfall 219,99 dolar (648 TL)3,19 dolar (103 TL) | -84%SimCity19,99 dolar (648 TL)4,99 dolar (162 TL) | -75%Medal of Honor19,99 dolar (648 TL)4,99 dolar (162 TL) | -75%Wild Hearts69,99 dolar (2 bin 271 TL)24,49 dolar (794 TL) | -65%

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Electronic Arts Mağazasında İndirim Başladı - Son Dakika

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