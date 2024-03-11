Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Epic Games Store, dönemsel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda platformda bahar indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kısa süre önce ise bu tarih, internete sızdı. İşte Epic Games Store bahar indirimi tarihi…
Epic Games Store Bahar İndirimleri ne zaman?
Uzun bir süredir merakla beklenen bahar indirimleri kapsamında EA Sport FC 24 oyununun yüzde 80 oranında indirime gireceği söyleniyor. Bununla birlikte GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Resident Evil gibi popüler oyunların da kampanya kapsamında olması bekleniyor.
Oyun dünyası ile ilgili güvenilir kaynaklardan Billbil-kun, Epic Games Store Bahar İndirimleri etkinliğinin 14 Mart'ta başlayacağını ve iki hafta süreceğini, yani 28 Mart'ta sonlanacağını öne sürdü. İddianın doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu
Bunun yanı sıra Epic Games Store, son birkaç yıldır olduğu gibi ücretsiz oyun etkinliğini de devam ettiriyor. Mağaza, bu hafta için Astro Duel 2 adlı oyunu bedava hale getirdi. Platform-dövüş ve uzay-nişancı türlerini birleştiren bu yapımı 14 Mart saat 19.00'a kalıcı olacak şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Bir bilim kurgu savaş oyunu olan Astro Duel 2, oyuncuları galaksi macerasına götürüyor. Söz konusu yapım, düşmanlara karşı galaksiyi savunmak üzere kurulu. Oyunda uzay gemilerini yükseltme ve silah özelleştirme gibi seçenekler de var.
Astro Duel 2 sistem gereksinimleri şu şekilde;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store Bahar İndirimleri sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store Bahar İndirimleri Tarihi Sızdı - Son Dakika Akıllı telefon pazarındaki payını artıran vivo, yeni T3 5G modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacak. 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 16 MP ön kamera, 5,000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo T3 5G'nin başlangıç fiyatı 240 dolar olarak sızdırıldı. Renault Grubu çatısı altında olan Fransız premium ve spor otomobil markası Alpine, Türkiye pazarına giriş yaptı. Bursa Uludağ'da yapılan lansman ile birlikte marka yeni modellerini tanıttı. Alpine A110 ailesi, 3 farklı modelden oluşuyor ve hepsinde 4 silindirli 1.8 turbo motor ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman bulunuyor. A110, hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti sayesinde 0'dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor. Fiyatları ise A110 için 5 milyon 900 bin TL, A110 GT için 6 milyon 800 bin TL ve A110 S için 7 milyon TL olarak belirlendi. Apple'ın iPhone satışlarındaki artış, Güney Kore'de Samsung'un liderliğini sarsarak Apple'ı dünya genelinde akıllı telefon satışlarında zirveye taşıdı. iPhone'un popülerliğinin artmasında teknolojik özelliklerinin gelişmesi, kullanıcı dostu arayüzü ve fiyatının düşmesi etkili oldu. Samsung'un pazar payını kaybetmesinde ise Android pazarındaki rekabetin artması, yenilik eksikliği ve monoton tasarım etkili oldu. Minecraft, sınırsız bir dünya sunan popüler bir oyun. Bir oyuncu, 10 milyon blok yürüyerek yeni araziler keşfetti. Oluşan araziler oyuncuları şaşırttı. NVIDIA GTC 2024 etkinliği, 18-21 Mart tarihleri arasında San Jose Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve 16 bin'den fazla kişiyi yerinde, 300 bin'den fazla kişiyi ise çevrimiçi ağırlayacak. Etkinlikte, aralarında Refik Anadol'un da bulunduğu dünyaca ünlü sanatçıların üretken yapay zeka çalışmaları da yer alacak. NVIDIA'nın Geliştirici Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Estes, etkinliğin yapay zekanın ileriye doğru adımlarını yansıttığını belirtiyor. Etkinlik, yapay zekanın iş dünyası ve toplum üzerindeki etkilerini, gelişimini ve potansiyelini keşfetmek için önemli bir fırsat sunuyor. vivo, ürün kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan vivo X Fold 3'ün özellikleri ve performansı hakkında bilgiler ortaya çıktı. vivo V2324HA adlı modelin Geekbench testinde görüntülendiği ve MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye sahip olduğu belirlendi. 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı. Markalara soruyoruz serimizin ilk bölümünde, sosyal medyadan sorduğunuz ve merek ettiğiniz soruları ASUS Türkiye'den Özerk Ihlamur'a sorduk. Asus'un teknik PR pozisyonunda çalışan Ihlamur, Asus'un ürün ve iş faaliyetlerine dair çeşitli konuları ele aldı. Ayrıca, Asus'un telefon segmentine girişi ve Türkiye pazarındaki durumu hakkında bilgi verdi. Ihlamur, Asus'un ürün çeşitliliği ve iç yapılarına dair kişisel deneyimlerini paylaşarak işe alım sürecine ışık tuttu. Ayrıca, Asus'un tasarım kalitesi ve ürünlerin fiyatlandırması hakkında soruları yanıtladı. Çinli otomobil üreticisi Nio'nun yeni ET9 modeli, otomobiller için benzersiz bir özellik sunuyor ve elektrikli aracın şasisi, karı temizlemek için bir köpek gibi sallanıyor. Bu sistem, aracın her dört tekerleğindeki ayrı ayrı kontrol edilebilen hidrolikler sayesinde mümkün oluyor. Nio'nun bu yenilikçi özelliği, kullanıcılara zaman ve emek tasarrufu sağlayarak elektrikli araçların kullanım kolaylığını artırıyor. NVIDIA, GeForce RTX 50 serisi (Blackwell) ürünlerini geliştiriyor. Blackwell ailesinin Ada Lovelace serisinden farklı olmayan bellek arayüzü yapılandırmalarına sahip olacağı iddia ediliyor. Blackwell serisinin GDDR7 belleği destekleyeceği tahmin ediliyor ve performansı önemli ölçüde artırabileceği düşünülüyor. Blackwell GPU bellek konfigürasyonları, RTX 50 serisinin bellek kapasitesi ve arayüz genişliğini kapsıyor. NVIDIA'nın RTX 50 Blackwell serisi, oyun ve yapay zeka uygulamalarında yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor. Bilim insanları, yapay zekanın eğitimi ve büyük veri işlemleri için matematiksel işlemleri gerçekleştirebilen yeni bir biyobilgisayar çipi geliştirdi. Bu çip, modifiye edilmiş DNA molekülleri üzerinde veri depolayarak ve mikroakışkan kanallar kullanarak temel hesaplamalar yapabiliyor. DNA tabanlı veri işleme, depolama ve hesaplama bileşenlerini aynı bileşenle gerçekleştirebilme avantajı sağlıyor ve veri işleme verimliliğini artırıyor. Araştırmacılar, bu cihazı ölçeklendirerek bir gün yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanmayı umuyorlar. Morris II adlı virüs, yapay zeka hizmetlerini hedef alarak kişisel verileri çalma, propaganda yayma ve kimlik avı saldırıları yapma yeteneğine sahiptir. Bu virüs, yapay zeka destekli sistemlere sızarak manipülasyon yapabilmekte ve zararlı komutlar ekleyerek kendini çoğaltabilmektedir. Yapay zeka teknolojilerinin güvenlik yönleri ve olası zayıf noktaları tartışılmaktadır.
GereksinimMinimumİşlemci: 64-bit işlemci ve işletim sistemiİşletim Sistemi: Windows 10İşlemci (CPU): 1.5 GHzBellek (RAM): 2 GBEkran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 770/ AMD Radeon R7Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store Bahar İndirimleri sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Epic Games Store Bahar İndirimleri Tarihi Sızdı - Son Dakika
Akıllı telefon pazarındaki payını artıran vivo, yeni T3 5G modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacak. 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 16 MP ön kamera, 5,000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo T3 5G'nin başlangıç fiyatı 240 dolar olarak sızdırıldı.
Renault Grubu çatısı altında olan Fransız premium ve spor otomobil markası Alpine, Türkiye pazarına giriş yaptı. Bursa Uludağ'da yapılan lansman ile birlikte marka yeni modellerini tanıttı. Alpine A110 ailesi, 3 farklı modelden oluşuyor ve hepsinde 4 silindirli 1.8 turbo motor ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman bulunuyor. A110, hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti sayesinde 0'dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor. Fiyatları ise A110 için 5 milyon 900 bin TL, A110 GT için 6 milyon 800 bin TL ve A110 S için 7 milyon TL olarak belirlendi.
Apple'ın iPhone satışlarındaki artış, Güney Kore'de Samsung'un liderliğini sarsarak Apple'ı dünya genelinde akıllı telefon satışlarında zirveye taşıdı. iPhone'un popülerliğinin artmasında teknolojik özelliklerinin gelişmesi, kullanıcı dostu arayüzü ve fiyatının düşmesi etkili oldu. Samsung'un pazar payını kaybetmesinde ise Android pazarındaki rekabetin artması, yenilik eksikliği ve monoton tasarım etkili oldu.
Minecraft, sınırsız bir dünya sunan popüler bir oyun. Bir oyuncu, 10 milyon blok yürüyerek yeni araziler keşfetti. Oluşan araziler oyuncuları şaşırttı.
NVIDIA GTC 2024 etkinliği, 18-21 Mart tarihleri arasında San Jose Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve 16 bin'den fazla kişiyi yerinde, 300 bin'den fazla kişiyi ise çevrimiçi ağırlayacak. Etkinlikte, aralarında Refik Anadol'un da bulunduğu dünyaca ünlü sanatçıların üretken yapay zeka çalışmaları da yer alacak. NVIDIA'nın Geliştirici Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Estes, etkinliğin yapay zekanın ileriye doğru adımlarını yansıttığını belirtiyor. Etkinlik, yapay zekanın iş dünyası ve toplum üzerindeki etkilerini, gelişimini ve potansiyelini keşfetmek için önemli bir fırsat sunuyor.
vivo, ürün kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan vivo X Fold 3'ün özellikleri ve performansı hakkında bilgiler ortaya çıktı. vivo V2324HA adlı modelin Geekbench testinde görüntülendiği ve MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye sahip olduğu belirlendi. 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı.
Markalara soruyoruz serimizin ilk bölümünde, sosyal medyadan sorduğunuz ve merek ettiğiniz soruları ASUS Türkiye'den Özerk Ihlamur'a sorduk. Asus'un teknik PR pozisyonunda çalışan Ihlamur, Asus'un ürün ve iş faaliyetlerine dair çeşitli konuları ele aldı. Ayrıca, Asus'un telefon segmentine girişi ve Türkiye pazarındaki durumu hakkında bilgi verdi. Ihlamur, Asus'un ürün çeşitliliği ve iç yapılarına dair kişisel deneyimlerini paylaşarak işe alım sürecine ışık tuttu. Ayrıca, Asus'un tasarım kalitesi ve ürünlerin fiyatlandırması hakkında soruları yanıtladı.
Çinli otomobil üreticisi Nio'nun yeni ET9 modeli, otomobiller için benzersiz bir özellik sunuyor ve elektrikli aracın şasisi, karı temizlemek için bir köpek gibi sallanıyor. Bu sistem, aracın her dört tekerleğindeki ayrı ayrı kontrol edilebilen hidrolikler sayesinde mümkün oluyor. Nio'nun bu yenilikçi özelliği, kullanıcılara zaman ve emek tasarrufu sağlayarak elektrikli araçların kullanım kolaylığını artırıyor.
NVIDIA, GeForce RTX 50 serisi (Blackwell) ürünlerini geliştiriyor. Blackwell ailesinin Ada Lovelace serisinden farklı olmayan bellek arayüzü yapılandırmalarına sahip olacağı iddia ediliyor. Blackwell serisinin GDDR7 belleği destekleyeceği tahmin ediliyor ve performansı önemli ölçüde artırabileceği düşünülüyor. Blackwell GPU bellek konfigürasyonları, RTX 50 serisinin bellek kapasitesi ve arayüz genişliğini kapsıyor. NVIDIA'nın RTX 50 Blackwell serisi, oyun ve yapay zeka uygulamalarında yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor.
Bilim insanları, yapay zekanın eğitimi ve büyük veri işlemleri için matematiksel işlemleri gerçekleştirebilen yeni bir biyobilgisayar çipi geliştirdi. Bu çip, modifiye edilmiş DNA molekülleri üzerinde veri depolayarak ve mikroakışkan kanallar kullanarak temel hesaplamalar yapabiliyor. DNA tabanlı veri işleme, depolama ve hesaplama bileşenlerini aynı bileşenle gerçekleştirebilme avantajı sağlıyor ve veri işleme verimliliğini artırıyor. Araştırmacılar, bu cihazı ölçeklendirerek bir gün yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanmayı umuyorlar.
Morris II adlı virüs, yapay zeka hizmetlerini hedef alarak kişisel verileri çalma, propaganda yayma ve kimlik avı saldırıları yapma yeteneğine sahiptir. Bu virüs, yapay zeka destekli sistemlere sızarak manipülasyon yapabilmekte ve zararlı komutlar ekleyerek kendini çoğaltabilmektedir. Yapay zeka teknolojilerinin güvenlik yönleri ve olası zayıf noktaları tartışılmaktadır.
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