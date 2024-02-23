Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Super Meat Boy Forever - Son Dakika
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Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Super Meat Boy Forever

Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Super Meat Boy Forever

Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta 22-29 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak oyun Super Meat Boy Forever. Oyun, Steam'de 20 dolarlık bir fiyatla satılıyor ve oyuncuların kaçırmaması gereken bir macera yapımı olarak öne çıkıyor.

23.02.2024 00:12  Güncelleme: 00:14
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Epic Games Store her hafta bir oyunu ücretsiz vermeye devam ediyor. 22-29 Şubat tarihleri arasında erişime açılacak oyun da belli oldu. Geçtiğimiz günlerde tartışmalara yol açan yapım, 22 Şubat tarihi itibarıyla ücretsiz. Peki bu haftaki Epic Games Store ücretsiz oyunu nedir?

Epic Games Store ücretsiz oyunu Super Meat Boy Forever

Epic Games Store 22-29 Şubat tarihleri arasında Super Meat Boy Forever verecek. Şu anda ücretsiz olarak erişime açılan oyun, Steam'de 20 dolar (yaklaşık 619 TL) gibi bir fiyatla sunuluyor. Bu da oyuncuların ikonik macera yapımını kaçırmaması gerektiği anlamına geliyor.

Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Super Meat Boy Forever

İlk olarak 2020 yılında yayınlanan Super Meat Boy Forever, kırmızı bir karakteri yönettiğimiz platform oyunu. Super Meat Boy ismindeki bu karakter; oyun boyunca yeni dünyalarda koşacak, zıplayacak. Aynı zamanda düşmanlarını yumruklayarak ve tekmeleyerek alt edecek.

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Super Meat Boy Forever ücretsiz şekilde almak için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

Adım: "Super Meat Boy Forever" sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Epic Games'in aslında ilk iki ana Fallout oyununu (Fallout ve Fallout 2) ve Fallout Tactics: Brotherhood of Steel'i 22-29 Şubat tarihleri arasında ücretsiz sunmayı planladığını belirtelim. Ancak bu oyunlar, açıklandıktan sadece iki gün sonra sessizce değiştirildi. Şirket, ani değişiklik için herhangi bir neden paylaşmamasıyla merak uyandırdı.

Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Super Meat Boy Forever

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Epic Games Store Ücretsiz Oyunu: Super Meat Boy Forever - Son Dakika

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