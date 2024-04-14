Google Chrome, tek tıkla uzantıları kapatmanıza izin verecek - Son Dakika
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Teknoloji

Google Chrome, tek tıkla uzantıları kapatmanıza izin verecek

Google Chrome, tek tıkla uzantıları kapatmanıza izin verecek

Google bir süredir uzantılar için yeni özellikler test ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak uzantıların tek tuşla devre dışı bırakılabileceği ortaya çıktı. İnternet devi, Chrome'a yerleştireceği bir tuş ile tüm uzantıları anlık olarak kapatmaya izin verecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tarayıcı performansını test edebilecek, uzantı çakışmalarını giderebilecek ve daha ayrıntılı kontrol sağlayabilecekler. Özelliğin yakında Windows, Mac, Linux ve Chrome OS için sunulması bekleniyor.

14.04.2024 09:08
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Google bir süredir uzantılar için yeni özellikler test ediyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak uzantıların tek tuşla devre dışı bırakılabileceği ortaya çıktı. İnternet devi, Chrome'a yerleştireceği bir tuş ile tüm uzantıları anlık olarak kapatmaya izin verecek.

Google Chrome, tek tıkla uzantıları kapatmanıza izin verecek

Google, Chrome'daki uzantıları yönetmek için bazı kullanışlı kontroller eklemeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni özelliğe göre şirket, tek bir tıklamayla tüm uzantıları devre dışı bırakmaya izin verecek. Bu, kullanıcıların birden fazla uzantıyı aynı anda geçici olarak kapatmalarını sağlayacak.

Google Chrome, tek tıkla uzantıları kapatmanıza izin verecek

Bu özelliği farklı şekillerde kullanmak mümkün. Herhangi bir uzantı çalışmadan tarayıcı performansını test edebilirsiniz. Ayrıca uzantı çakışmasından kaynaklanan sorunları da giderebilirsiniz. Yeni aracın şu anda Chrome Canary'de test edildiğini belirtelim.

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Etkinleştirilmesi halinde Google, uzantılar menüsünde "Tüm uzantıları devre dışı bırak" seçeneği sunacak. Öte yandan uzantı geçişleri de eklenecek. Bu sayede her bir eklenti için daha ayrıntılı kontrol sağlanabilecek.

Buna ek olarak uzantılar menüsü, daha yuvarlak köşelere ve tarayıcının temasıyla eşleşen dinamik renklere sahip olacak. Bu güncellenmiş görünüm, Google'ın Material You arayüzüne uyum sağlayacak.

Özelliğin çok yakında Windows, Mac, Linux ve Chrome OS için sunulması bekleniyor. Tek tıkla uzantıları devre dışı bırakma seçeneği, Chrome kullanıcılarına zamandan büyük tasarruf sağlayabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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