Google, yapay zeka modeli Genie\'yi duyurdu

Son yıllarda yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydedilmesiyle birlikte şirketler, gözünü buraya çevirdi. Bu bağlamda büyük bir rekabet alanı oluştu. Microsoft, OpenAI ve Meta bir yana Google da bu rekabette yer alıyor.
Google, geçtiğimiz aylarda Gemini büyük dil modeli ailesini tanıttı. Böylelikle tüm gözleri kendine çevirten şirket, akabinde Gemini Pro ve Gemma dil modellerini duyurarak yapay zeka alanındaki rekabeti kızıştırdı. Şimdi ise Google, oyun geliştiren "Genie" adlı yeni modelini duyurdu. İşte Google Genie hakkında tüm detaylar…
Google Genie ne işe yarıyor?
Google DeepMind ekibi tarafından geliştirilen Genie, tek bir görsel veya metinden yola çıkarak interaktif 2D oyunlar üretebilme yeteneğine sahip bir yapay zeka modeli. Kullanıcılar, bu model sayesinde basit oyunlar geliştirebilir.
Aktarılan bilgilere göre Google Genie, 200 bin saatlik oyun videoları ile eğitildi. Şu anda yüksek seviyeli yani AAA kalitede bir oyun geliştiremiyor. Şirket, yapay zeka modelinin 1 FPS oyunlar üretebildiğini söylüyor. Ayrıca kullanıcı tarafından verilen bilgilere göre ana karakterin kim olduğunu ve karakterin özelliklerini belirleyebildiği belirtiliyor.
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Bir araştırma projesi olan Google Genie, şu anda herkese açık değil. Yalnızca DeepMind ekibi erişebiliyor. Bu dil modeli, önümüzdeki yıllarda etkileyici seviyede oyunlar yaratabilir. Şu anda başlangıç seviyesinde olduğu için 1 FPS gibi düşük kalitede oyunlar geliştirebilmesi normal karşılanıyor. Genie'nin gelişimini hep birlikte göreceğiz.
Bunun yanı sıra Google'ın yakın zamanda tanıttığı Gemma modeli ise yapay zeka geliştiricilerine ve araştırmacılarına destek sağlamayı hedefliyor. Google DeepMind ve şirket içindeki diğer ekipler tarafından geliştirilen bu modelin genel MMLU (Massive Multitask Language Understanding) testinde 57 farklı konuda yüzde 64.3 doğruluk oranına sahip olduğu görüldü.
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