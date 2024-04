GTA 6 Yapımcısı Take Two, İşten Çıkarma Yapacak

Teknoloji

GTA 6'yı geliştiren şirket olan Rockstar Games'in sahibi olarak bilinen Take Two, yakın zamanda kapsamlı bir işten çıkarma yapacağını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan firmanın, son dönemdeki büyük finansal giderler yüzünden böyle bir karar vermek zorunda kaldığı konuşuluyor. 2024 yılının sonuna dek toplam iş gücünün %5'iyle yollarını ayıracak olan kuruluş, böylece 600 civarında personelini işten çıkarmış olacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

GTA 6 yapımcısı Take Two, işten çıkarma yoluna gidecek

Bu işten çıkarmayla birlikte birkaç önemli projeyi de noktalamak zorunda kalacağı söylenen şirket, tüm geleceğini 2025 yılında çıkış yapacak olan yeni Grand Theft Auto 6 oyununa bağlamış durumda. Çıkarılan personellerle birlikte 165 milyon dolarlık bir tasarruf yapacağı belirtilen firma, bu bütçeyi de GTA 6 projesine kaydırmaya hazırlanıyor. Sahip olduğu devasa açık dünya ve yeni nesil grafiklerden ötürü oldukça önemli bir maliyet gerektirdiği bilinen yapımın, başarısız olma lüksü yok gibi görünüyor.

2023 yılını tam 5,3 milyar dolarlık dev bir gelirle kapayan Take Two'nun aldığı bu karar, teknoloji sektöründe de büyük hayretle karşılandı. Geçtiğimiz aylarda Borderlands geliştiricisi Gearbox'u da satın alan firmanın, gelecekte yapacağı hamleler de merakla bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda tüm oyunseverler için hayırlı olmasını umuyoruz.

