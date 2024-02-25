EA ve Ridgeline Games'den ayrılan Halo'nun ortak yaratıcısı ve Battlefield serisi oyun yönetmeni Marcus Letho, sessiz sedasız bir şekilde istifa etti/işten çıkarıldı. Letho'nun ayrılışı kamuya duyurulmadı ve kendisi de neler yapacağına dair herhangi bir yorumda bulunmadı.
Letho'nun ayrılması ardından Battlefield serisi hakkında endişeler arttı
Seattle merkezli, Letho'nun başında olduğu Ridgeline Games, Battlefield serisi için adanmış bir EA stüdyosuydu. Ancak son zamanlarda, Letho'nun sosyal medya hesaplarının biyografisinde ve LinkedIn profilinde Battlefield ve EA ile ilgili tüm ilişiğini kaldırdığı ve EA'den ayrıldığını belirttiği görülüyor.
Ridgeline Games'in kariyer sitesinde iş ilanı bulunmaması ve stüdyonun kurucu ortağı ve sanat yönetmeni Chris Matthews'in de Ocak 2024'te stüdyoyu terk ederek Destiny geliştiricisi Bungie'ye katılması dikkat çekti.
Letho'nun Battlefield serisi ile ayrılığı resmi olarak duyurulmadı ve bir sonraki adımları hakkında yorum yapmadı. Ancak bu ayrılık, serinin geleceği konusunda düşündürüyor. Letho'nun Battlefield 2042'nin sönük performansının ardından seriyi yönlendirmek için getirildiği düşünülüyordu. Benzer şekilde, EA da Letho'nun ayrılığı hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
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DICE'ın Battlefield 2042 ile ilgili eleştirilere rağmen, geçmişte Battlefield 4 ve ardından Battlefront 2 gibi başarılı bir şekilde yaptığı şeyi tekrar yapabileceği düşünülüyor. 2042 de eksik çıkmasına rağmen sonrasında güncellenerek ve düzeltilerek kabul edilebilir bir konuma getirildi ve Battlefield serisi adındaki leke temizlenmiş oldu.
EA'ya konu hakkında ulaşıldı ancak kendileri şu anda bir geri dönüş yapmış değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Halo'nun ortak yaratıcısı ve Battlefield serisi yönetmeni Marcus Letho sessiz sedasız ayrıldı - Son Dakika
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