Bugün Oppo, Huawei, Honor ve vivo'nun beklenen akıllı telefon modelleri için tarih verildi. Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler, markaların uzun süredir konuşulan modellerini hemen hemen aynı tarihte piyasaya süreceğini bildiriyor. Peki Haziran 2024'te hangi Android telefonlar tanıtılacak?
Haziran ayında dört yeni orta segment model geliyor!
Son dönemlerde artan fiyatlar nedeniyle kullanıcılar orta segment ürünlere yoğun ilgi göstermeye başladı. Bunun bilincinde olan üreticiler ise fark ettiğiniz üzere piyasaya daha fazla orta segment cihaz çıkarmaya başladı. Şirketlerin yakında çıkaracağı akıllı telefonlar ile ilgili paylaşım yapan Digital Chat Station, Haziran 2024'te vivo S19, Huawei Nova 13, Oppo Reno 12 ve Honor 200 serisinin tanıtılacağını bildirdi.
İlk olarak Oppo ile başlamak gerekirse Reno 12 serisine ait önceki sızıntılar cihazların yapay zeka destekli kameraları ile ön plana çıkacağını söylüyordu. İşlemci tarafında ise en üst modelde Snapdragon 8 Gen 2 ya da Gen 3'ü kullanacak olan Reno 12 modelleri, giriş ve orta seviye modellerin işlemcileri ile orta segmente hitap edecek. Bugün gelen sızıntılara göre Haziran ayında tanıtılacak olan Oppo Reno 12 ailesi, Haziran'da tanıtılacak olan en iyi orta segment modeli bünyesinde barındıracak gibi duruyor.
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Honor da Haziran ayında ismini sıkça duyacağımız markalar arasında yer alıyor. 200 serisini muhtemelen belirtilen ay tanıtacak olan şirket, şimdilik sadece Honor 200 Lite modeli ile sertifikasyon sitelerinde göründü. Özellik tarafında tüm bilgileri gizli tutan Honor, 100 serisini göz önünde tutarsak orta-üst segmente hitap eden Honor 200 modelleri ile Haziran ayında kullanıcıların beğenisini toplayacak.
Gelelim vivo ve Huawei'ye. vivo S18 modelleri şüphesiz tasarım ve özellik bakımından bekleyenlerini tatmin etti. Şimdi vivo S19'u gözler önüne sürmeye hazırlanan şirket, sızıntılar doğruysa Haziran ayında yeni orta segment modelini pazara sunacak. Huawei de Nova 13 modeli ile orta segment kervanına katılacak.
Sızıntılara bakılırsa Haziran 2024 orta segment Android telefonlar bakımından epey hızlı geçecek. Siz bu modeller arasından hangisini satın almak isterdiniz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Haziran 2024'te Hangi Android Telefonlar Tanıtılacak? - Son Dakika
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