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Honor Haylou Watch Tanıtıldı

Honor Smart Living, Weibo kanalı aracılığıyla Haylou Watch'un tanıtımını yaptı. Haylou Watch, Honor Health uygulamasını kullanıyor ve Honor'un kanalları aracılığıyla pazarlanıp dağıtılıyor. Özellikleri arasında 1.95 inç AMOLED ekran, 120 spor modu, NFC desteği ve suya dayanıklılık bulunuyor. Fiyatı ise 63 dolar.

Honor Haylou Watch Tanıtıldı
27.12.2023 - 14:28,
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Honor Smart Living, Weibo kanalı aracılığıyla Haylou Watch'un tanıtımını yaptı. Günümüzde Xiaomi ekosisteminin bir parçası ve önceden bağımsız bir marka olan Haylou, bu ürün için Honor ile işbirliği yapmış gibi görünüyor. İşte Haylou Watch fiyatı ve özellikleri…

Haylou Watch tanıtıldı! İşte dikkat çeken özellikler

Haylou, her ne kadar Xiaomi'nin satın aldığı yan markalar arsında olsa ve mi ailesine ürün üretse de Haylou Watch, Honor Health uygulamasını kullanıyor ve Honor'un kanalları aracılığıyla pazarlanıp dağıtılıyor.

Honor Haylou Watch Tanıtıldı

Peki bu Haylou Watch özellikleri neşer? Ekran tarafında 1.95 inç AMOLED panel, yüzde 75 ekran gövde oranı, 410 x 502 çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 550 nit pik parlaklık ve 332 PPI piksel yoğunluğu ile öne çıkıyor.

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Fonksiyonellik açısından, Haylou Watch sağlık ve fitness takibinde iyi bir performans gösterdiğini söyleniyor. Kalp hızı, kan oksijeni ve stres takibi ile birlikte uyku takibi gibi kapsamlı takip özellikleri sunuyor. 120 spor modu ve yürüme, koşma, bisiklet gibi aktiviteleri otomatik olarak tanıma ve takip etme yeteneği gibi gelişmiş spor algoritmalarını kullanarak geniş fitness yeteneklerine sahip.

Özelleştirme açısından akıllı saat, spor, teknoloji ve çizgi film gibi farklı stillere hitap eden yüzlerce kişiselleştirilebilir temaya sahip. Saat ayrıca ekran kapalıyken bilgi göstermeye olanak tanıyan sürekli açık ekran modunu destekliyor.

Akıllı saat, işlevselliğini artırmak için "Honor Sports Health" uygulaması ile uyumlu çalışıyor. NFC desteğine sahip. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklı. Bu da yüzme ve diğer su aktiviteleri için uygun olduğunu bize gösteriyor

Honor Haylou Watch teknik özellikleri

ÖzellikDeğerEkran1.95 inç AMOLED, yüzde 75 ekran gövde oranıÇözünürlük410 x 502Yenileme hızı60HzEkran Parlaklığı550 nitRenk gamutuNTSCPiksel yoğunluğu332PPIÖzellikler120 spor modu, Sağlık ve fitness izleme, Yüzlerce kişiselleştirilmiş

saat teması, Her zaman açık ekran modu, NFC, 50 Metreye kadar

suya dayanıklı

Haylou Watch, Bluetooth sesli arama ve acil durum çağrısı fonksiyonları gibi bağlantı özellikleri de sunuyor. Kullanıcılar Bluetooth sayesinde saat ile çağrı alıp arama yapabiliyor. 300 mAh bataryası 12 güne kadar kullanım süresi sağlıyor ve 1.5 saatte şarj oluyor.

Haylou Watch, standart 20 mm saat kayışlarıyla uyumlu olan silikon ve dokuma kayışlar da dahil olmak üzere çeşitli kayış seçenekleri kullanıcıları sunuyor. Son olarak, 63 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Honor Haylou Watch Tanıtıldı - Son Dakika


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