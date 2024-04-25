Hyundai, Çin'de elektrikli araç ve SUV modellerini satışa sunacak - Son Dakika
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Teknoloji

Hyundai, Çin'de elektrikli araç ve SUV modellerini satışa sunacak

Hyundai, Çin\'de elektrikli araç ve SUV modellerini satışa sunacak

Hyundai, 2024'ün sonunda IONIQ 5 N ve diğer önemli modellerin Çin'de satışına başlayacak. Ayrıca TUCSON ve SANTA FE gibi SUV modelleriyle de pazardaki iddiasını artırmayı hedefliyor. Şirket, Pekin Otomobil Fuarı'nda IONIQ 5 N modelini tanıttı ve geleceğin teknolojilerine olan bağlılığını gösterdi. Ayrıca, CATL ile yapılan iş birliği sayesinde elektrifikasyon hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

25.04.2024 21:09
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Hyundai, en önemli EV ve SUV modellerini Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor. IONIQ 5 N ve birkaç önemli modelin satışına 2024'ün sonunda başlanacak. IONIQ 5 N'le birlikte TUCSON ve SANTA FE de SUV segmentini güçlendirecek.

Hyundai, Pekin Otomobil Fuarı'nda gözleri üzerine çekti!

Hyundai Çin pazarındaki iddialı büyüme stratejisini 2024 Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda gözler önüne serdi. Markanın bu stratejinin merkezinde tamamen elektrikli modeli IONIQ 5 N yer alıyor. Bu iddialı model 650 beygirlik gücü ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu yılın ikinci yarısında Çin'de satışa sunulacak.

Hyundai, Çin'de elektrikli araç ve SUV modellerini satışa sunacak

Hyundai sadece elektrikli araç segmentinde değil, aynı zamanda SUV pazarında da iddiasını artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda TUCSON ve SANTA FE modelleri Çinli müşterilerin beklentilerine uygun olarak özel olarak geliştirildi.

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Her iki model de Avrupa versiyonlarına kıyasla daha geniş ve uzun bir yapıya sahip olacak. Böylece daha ferah bir iç mekan sunacak. Çin pazarı için özel olarak tasarlanan MUFASA modeli de Hyundai'nin SUV segmentindeki çeşitliliğini artıracak.

Şirket Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda sadece otomobillerini değil, aynı zamanda geleceğin teknolojilerine olan bağlılığını da sergiledi. Fuarda hidrojen teknolojisi ve hidrojen yakıt hücresi sistemlerine odaklandı.

Hyundai, Çin'de elektrikli araç ve SUV modellerini satışa sunacak

Ziyaretçiler hidrojenin üretiminden depolanmasına ve kullanımına kadar tüm değer zincirini deneyimleme fırsatı buldular. Hyundai de organik atıkların hidrojene dönüştürülmesi gibi inovatif çözümlerle çevre dostu mobiliteye olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Şirketin Çin pazarındaki büyüme stratejisi, Contemporary Amperex Technology Co.Limited (CATL) ile imzalanan bir mutabakat anlaşmasıyla daha da güçlendi. Bu iş birliği Hyundai'nin Yeni Enerjili Araç (NEV) pazarındaki rekabet gücünü artırmasını ve elektrifikasyon hedeflerine ulaşmasını sağlayacak.

Ayrıca Kore dışındaki ilk "N Özel Deneyim Merkezi" Şanghay'da açılacak. Bu merkez de potansiyel müşterilere IONIQ 5 N gibi yüksek performanslı modelleri deneyimleme ve markanın N serisinin sunduğu heyecanı yaşama fırsatı sunacak.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Hyundai, Çin'de elektrikli araç ve SUV modellerini satışa sunacak - Son Dakika

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