İlk Yapay Zeka Yazılım Mühendisi Devin\'in Yetenekleri Tartışılıyor

Teknoloji dünyası geçtiğimiz günlerde "İlk Yapay Zeka Yazılım Mühendisi" olarak lanse edilen Devin ile tanıştı. Ancak iddiaların aksine, Devin yetenekleri konusunda gerçeğin yansıtılmadığı ortaya çıktı.
Yapay zeka yazılım mühendisi Devin, beklentileri karşıladı mı?
Şirket, Devin'in Upwork platformunda freelance işler tamamladığını ve ödeme hak kazandığını gösteren bir video yayınladı. Ancak yayınlanan tanıtım videosunun Devin'in gerçek yeteneklerini yansıttığını söylemek mümkün değil.
Tanıtım videosunu inceleyen YouTuber, Cognition'un açıkladığı Upwork işi ile ilgili inceleme yaptı. Konu hakkında açıklama yapan YouTuber, Devin'in başardığını söylenen şeylerin hayal satmaktan ibaret olduğunun altını çizdi.
Grok-1.5 modeli duyuruldu! GPT-4'ten daha mı iyi?
Tanıdım videosundan kısa süre sonra milyonlarca dolar yatırım alan Cognition adlı şirket, yapay zeka yazılım mühendisinin hangi LLM modeli üzerine inşa edildiğini henüz açıklamadı. Bazı uzmanlar, şirketin kısa süre içerisinde efektif ve güçlü bir LLM modeli oluşturamayacağını, bu yüzden GPT-4 kullandıklarını tahmin ediyor.
Projeyi inceleyen YouTuber, websitesinde yer alan bazı hatalara dikkat çekti. İlk yapay zeka yazılım mühendisi olarak tanıtılan Devin, ne yazık ki kendi websitesini yapma konusunda yeteri kadar başarılı değil.
Devin projesinin websitesinde karşılaşılan hatalar ise şu şekilde:
React Kodundaki Sorun: Web sitesinin kodlarına bakıldığında, kullanıcı giriş yaptıktan sonra yönlendirilecek sayfa için ayrılmış alanın boş olduğu görülüyor. Bu, giriş işleminin ardından kullanıcıyı yönlendirme gibi bir işlev olmadığına işaret ediyor.
Dış Kaynağa Bağımlılık: Analiz, web sitesi framework'ü, giriş sistemi, iş ilanları ve bekleme listesi gibi birçok özellik için harici hizmetlere bel bağlanıyor. Bu, şirketin kendi bünyesinde yeterli yazılım ekibinin olmadığına veya henüz tüm özellikleri geliştirmediğini gösteriyor.
Statik Blog: Blog sayfası güncel içerik yerine, önceden yazılmış ve sabitlenmiş tarihli yazılardan oluşuyor. Bu durum, sitenin güncel olmadığını akıllara getiriyor.
Yatırımcı Bilgileri: Yatırımcı bilgileri, şirketin yatırımcı ilişkileri için ayrılmış bir sayfadan değil, Twitter üzerinden paylaşılıyor. Bu durum, yatırımcı ilişkileri konusunda profesyonel bir yaklaşım olmadığını gösteriyor.
LinkedIn Profilleri: Şirket çalışanlarının LinkedIn profilleri incelendiğinde, yeni işten çıkarılmış kişilerin yatırım arayan bir girişim başlattıklarına dair izlenim edinilebilir. Bu durum, şirketin tecrübeli bir ekipten oluşup oluşmadığı konusunda soru işaretleri doğuruyor.
Bozuk Yükleme: Dosya yüklemeye çalıştığınızda, sebebini açıklamadan "Giriş yapılmamış" gibi genel bir hata mesajı alıyorsunuz. Yükleme işlemindeki hataların raporlanması veya hata takibi için yeterli mekanizmalar bulunmuyor gibi görünüyor.
Devre Dışı Bırakılmayan Yükleme Butonu: Giriş yapmamış olsanız bile, platform size dosya yükleme seçeneği sunuyor. Bu, kullanıcı deneyimi açısından olumsuz bir durum.
Hata Yönetimi Yok: Yükleme işleminde bir hata oluşsa bile kullanıcıya herhangi bir bilgi verilmiyor. Ekranda sadece dönen bir yükleme simgesi var. Bu durum, kullanıcıların yaşadığı sorunları bildirmelerini zorlaştırıyor.
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Son Dakika › Teknoloji › İlk Yapay Zeka Yazılım Mühendisi Devin'in Yetenekleri Tartışılıyor - Son Dakika
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