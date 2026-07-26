Yapay zeka ve geleceğin meslekleri konuşuldu - Son Dakika
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Yapay zeka ve geleceğin meslekleri konuşuldu

Yapay zeka ve geleceğin meslekleri konuşuldu
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YÖK Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonuyla İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, yapay zekanın meslekleri dönüştürdüğü, dijitalleşmenin gençler için vazgeçilmez bir beceri olduğu vurgulandı. Sektör temsilcileri ve akademisyenler, geleceğin iş dünyasında analitik düşünme ve girişimcilik gibi yetkinliklerin önemine dikkat çekti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonuyla yürütülen "Sokakta, Bahçede, Kafede: Bilim Her Yerde" programı kapsamında İnönü Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından "Geleceğin Meslekleri İçerik Üretimi, Dijitalleşme, Yapay Zeka ve İş Hayatı" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Ersin Aycan'ın gerçekleştirdiği etkinliğin konukları sektör temsilcisi Sercan Melik Aslan ile mezun öğrenci Abdullah Bozdağ oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Parkı Kitap Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimcilik ve geleceğin mesleklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Programda konuşan Doç. Ersin Aycan, yapay zekanın özellikle pandemi sonrası yaşamın ve çalışma hayatının önemli bir parçası haline geldiğini belirtti. Teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlediğini aktaran Aycan, son 10 yılın bir yüzyıla bedel olduğunu söyledi.

Teknolojik dönüşümün birçok meslek için tehdit olarak algılandığını ifade eden Doç. Ersin Aycan, yapay zekanın meslekleri ortadan kaldırmaktan ziyade dönüştürdüğünü söyledi. Geleceğin iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gençlere en büyük tavsiyesinin kollarına bir "altın bilezik" takmaları gerektiğini söyleyen Aycan, bu bileziğin mutlaka dijitalleşmeyi içermesi gerektiğini ifade ederek gelecekte dijitalleşme bilgisinin bireyler için vazgeçilmez bir gereklilik olacağını vurguladı.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Aycan, yapay zekanın hangi meslekleri etkileyeceğine ilişkin değerlendirmesinde "İnsan var olduğu sürece, daha doğrusu ruh var olduğu sürece bu iş bir şekilde bitmeyecek ama bunun çok ciddi boyutta tehlikeleri olabileceği gibi olumlu tarafları da olabilir. Bu tehlikeli boyutu insanın özel hayatıyla ilgili olabilir, mesleğiyle ilgili olabilir, ailesiyle ilgili olabilir ama olumlu tarafları da şu ki oturduğumuz yerden çok kısa sürede dünyadaki bütün bilgilere ulaşabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Programda sektör temsilcisi Sercan Melik Aslan da teknolojiyle birlikte bilgiye erişimin kolaylaşmasının problem çözme becerilerini olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekti. Yeni mezunların yalnızca sonuca değil, üretim süreçlerine de hakim olmalarının önemine değinen Aslan, değişen iş dünyasında analitik düşünme ve sorun çözme becerilerinin her zamankinden daha değerli hale geldiğini ifade etti.

İnönü Üniversitesi mezunu Abdullah Bozdağ ise dijital dönüşüm sürecinde teknik bilgi kadar girişimcilik ve pazarlama becerilerinin de önem kazandığını belirtti. Özellikle inovasyonlu sektörlerde başarılı olabilmek için yapılan işin doğru şekilde tanıtılması ve etkili iletişim kurulmasının mesleki başarının önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Program, katılımcılardan gelen soruların ardından çekilen fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Malatya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay zeka ve geleceğin meslekleri konuşuldu - Son Dakika

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