Dünyanın en büyük teknoloji ve sosyal medya devlerinden biri olan Meta'nın popüler platformu Instagram, reklam gelirleriyle mahkemede dikkat çekti. Sürekli bir davaya maruz kalan Meta, şimdi de mahkemede sunduğu dosyadan dolayı tekrardan gündeme düştü. Cuma günü FTC (Federal Ticaret Komisyonu) davasında sunulan dosyada gösterilen sosyal medya platformu reklam gelirinin YouTube'un gelirini aştığı görüldü.
Instagram reklam geliri 32 milyar doları aştı!
Cuma günü FTC tarafından yapılan tekel iddialarını reddetmek için uğraşan Meta'nın mahkemede sunduğu dosyada Instagram'ın son yıllarda ne kadar reklam geliri elde ettiği ortaya çıktı. Sunulan dosyaya göre Instagram, son yıllarda YouTube'dan daha fazla gelir elde etti.
Dün yayınlanan raporlarda Meta, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 40.1 milyar elde ettiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl toplamda 134.9 milyar dolar kazanç elde eden şirketin 2021 yılında popüler sosyal medya platformunun reklam gelirleriyle kazandığı miktar mahkemedeki dosya sayesinde ortaya çıktı.
Instagram'ın sahibi Meta, kaç para kazandığını açıkladı
2021 yılı için Instagram 32.4 milyar dolar reklam geliri elde etti. Bu miktar, aynı yıl 28.8 milyar dolar reklam geliri elde eden YouTube'dan daha yüksek. 2020 ve 2019 yıllarında sırasıyla 22 ve 17.9 milyar dolar kazanç sağlayan şirketin 2021 yılında reklam gelirlerini böyle yükseltmesi de mahkemede ilgi çeken konulardan biri oldu.
Aynı yıllarda YouTube tarafında sırasıyla 19.7 ve 15.1 milyar dolar gelir elde edilirken, YouTube reklam gelirlerinin yüzde elli beşinin içerik üreticilerine verildiğini unutmamak lazım.
Peki ya siz Instagram ve Meta'nın reklam gelirleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Instagram Reklam Geliri YouTube'u Geçti - Son Dakika
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