Intel, XeSS Teknolojisiyle Oyun Deneyimini İyileştirmeyi Hedefliyor

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Son dönemin gündemden düşmeyen şirketlerinden Intel, yeni yayınladığı XeSS 1.3 sürümüyle iyileştirilmiş bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu süper örnekleme teknolojisi sayesinde, eskisine oranla çok daha iyi bir kenar yumuşatma performansı sağlanıyor.

Ayrıca birçok farklı çözünürlükteki görüntü kalitesi de gözle görülür oranda yükseltiliyor. Şirket yönetiminin, XeSS teknolojisi istenen ilgiyi gördüğü takdirde oyun alanına yapacağı yatırımları artıracağı da konuşulmakta. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Intel, XeSS teknolojisi ile gündem oldu

Ancak XeSS özelliğinin ağırlıklı olarak Intel Arc Alchemist ekran kartları ve Core Ultra Meteor Lake işlemciler ile entegre kullanıldığını hatırlatalım. Nvidia'nın DLSS ve AMD'nin FSR teknolojileri için oldukça önemli bir rakip olacağı söylenen XeSS, Radeon ve GeForce RTX model ekran kartlarıyla da tam uyumlu olmasıyla öne çıkıyor. Fakat teknolojinin, Intel Arc serisi kartlarda daha verimli çalıştığı iddia ediliyor.

Yapay zekadan da güç alan XeSS süper örnekleme teknolojisi daha hızlı yeniden yapılandırma sağlarken, aynı zamanda daha iyi kenar yumuşatma ve daha az ghosting sunuyor. FPS artışı sayesinde ise, en zorlu oyunlarda bile akıcı bir oyun deneyimi yaşanabiliyor.

Yapılan oyun testlerinde ise, ortalama olarak %10'luk bir performans artışı yakalandığı tespit edildi. Şu an için 100'den fazla XeSS destekli oyun bulunurken, bu sayının gelecekte daha da artması bekleniyor. Tüm bu bilgiler teoride kulağa çok hoş gelse de, günün sonunda kararı oyuncular verecek.

Intel'e soğuk duş! Milyarlarca dolar zarar etti

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Intel'in XeSS teknolojisi uzun vadede iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz Intel markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.