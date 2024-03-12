iOS 17.4.1 Güncellemesi ile Pil Sorunu Çözülecek mi?

Apple, bir taraftan iOS 17.5 güncellemesi için testler yapmaya devam ediyor. Ortaya çıkan bir sızıntıya göre ise iOS 17.4.1 güncellemesi de sürpriz şekilde karşımıza çıkacak. Peki iOS 17.4 ile karşımıza çıkan pil sorunu bu güncelleme ile çözülebilir mi?
iOS 17.4 pil sorunu için iOS 17.4.1 güncellemesi mi geliyor?
Apple bir hafta önce iOS 17.4 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Özellikle AB ülkeleri için önemli yenilikler getiren güncelleme, can sıkan pil sorunu ile de gündeme geldi.
Buna göre kullanıcılar iOS 17.4 sonrası pilin dolmadığını ya da çabuk boşaldığını aktarıyor. Apple'ın ise bu sorunla ilgili bir hata güncellemesi yapması beklentiler arasındaydı.
MacRumors, bu anlamda Apple'ın iOS 17.4.1 güncellemesi için hazırlık yaptığına dair bazı log kayıtlarına rastladı. Buna göre teknoloji devi, küçük ölçekli ve hata düzeltmeleri içeren bir güncelleme yapacak.
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Bu güncellemenin bu hafta ya da gelecek hafta karşımıza çıkması bekleniyor. Apple'ın iOS 17.4.1 güncellemesi ile pil sorununu ortadan kaldırıp kaldıramayacağı ise merak konusu.
iOS 17.4 güncellemesi ve özellikleri
Apple, yeni iOS 17.4 güncellemesi ile önemli değişiklikler yaptı. Ancak bu değişikliklerin heyecan verici olanları genel olarak AB bölgesini kapsıyor. İşte iOS 17.4 güncellemesi ve özellikleri:
Avrupa Birliği'nde (AB) kullanıcılar, artık iPhone'larında varsayılan uygulama mağazası olarak alternatif bir uygulama mağazası seçme imkanına da sahip.
Artık kullanıcılar, Apple Podcasts'teki tüm podcast'ler için tam metin transkriptleri kullanma imkanına sahip. Transkriptler, dinleme deneyimini geliştirmenin yanı sıra, işitme engelli kullanıcılar için de erişilebilirliği artırıyor.
Kullanıcılar, SharePlay özelliğini artık HomePod ile de kullanacak. Bu sayede, Apple Music, Apple Podcasts ve diğer sesli içerikleri birden fazla kişiyle HomePod üzerinden dinleyebilirsiniz.
iOS 17.4, limon, kahverengi mantar, anka kuşu, kırık zincir, dikey olarak sallanan kafa (evet anlamında) ve yatay olarak sallanan kafa (hayır anlamında) gibi yeni emoji karakterleri içeriyor. Ayrıca 18 kişi ve beden emojisi artık her iki yöne de bakma seçeneğine sahip.
iOS 17.4, 2024'de ABD'de piyasaya çıkacak olan yeni CarPlay için hazırlıklara da sahip.
iMessage'da, bir güvenlik açığını gideren bir güncelleme yer alıyor.
Kodlarda ise, Apple Music Classical, Fitness+ aboneliği için aile paylaşımı ve AR/VR başlığı için yeni bir işletim sistemi gibi gelecekteki özelliklere dair işaretler var.
Apple'ın iOS 17.4 güncellemesi sonrası yaşadığınız farklı sorunlar var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › iOS 17.4.1 Güncellemesi ile Pil Sorunu Çözülecek mi? - Son Dakika
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