iOS 18 ile birlikte yayınlanacak yapay zeka özellikleri sızdırıldı - Son Dakika
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Teknoloji

iOS 18 ile birlikte yayınlanacak yapay zeka özellikleri sızdırıldı

iOS 18 ile birlikte yayınlanacak yapay zeka özellikleri sızdırıldı

Yapay zekanın popülerleşmesiyle birlikte Apple'ın iOS 18 işletim sistemiyle yapay zeka özelliklerine yer vereceği sızdırıldı. Yeni özellikler arasında Siri'nin otomatik metin yazabilme ve yazıları özetleyebilme yetenekleri bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar uygulama logolarını istedikleri gibi yerleştirebilecekler.

29.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:27
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Yapay zekanın son yıllarda gelişmesi ve popüler olup birçok alanda kullanılmasıyla birlikte, mobil tarafta da artık yeniliklere gidilmeye başladı. Android tarafında yapay zeka uygulamalarına ve özelliklere yapılan yatırımlarla birlikte işletim sistemi öne çıkarken, Apple tarafından da bir hamle gelecek gibi görünüyor. Şimdi de iOS 18 ile birlikte yayınlanması beklenen yapay zeka özellikleri ve daha fazlası sızdırıldı. İşte detaylar…

iOS 18, yapay zeka dahil onlarca yeni özellik getirecek

Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama veya detay sunulmasa da, her zaman olduğu gibi sızıntılar sayesinde tanıtılacak olan işletim sistemi hakkında birçok detay öğrenebiliyoruz. Halihazırda Apple'ın iOS 18 sürümünde yapay zeka özelliklerine yer vereceği uzun zamandır tartışılıyorken, ünlü Apple analisti Mark Gurman tarafından yapılan son paylaşım ile birlikte artık daha fazla bilgiye sahibiz.

iOS 18 ile birlikte yayınlanacak yapay zeka özellikleri sızdırıldı

Gurman'ın yaptığı paylaşımlardan da anlayabileceğimiz üzere iOS 18, oldukça büyük bir güncelleme olacak. Hatta tarihin en büyük iOS güncellemesi olarak sızdırılan bu işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de yapay zeka alanındaki yenilikler olacak.

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Her yıl olduğu gibi Haziran ayında WWDC konferansında tanıtılacak ve Eylül ayında düzenlenecek büyük bir etkinlikte yeni iPhone 16 serisi ile tam olarak kullanıcılara sunulacak olan iOS 18, A18 işlemcinin de gücüyle yapay zeka tarafında yeniliklerle gelecek. Siri'nin diğer uygulamalarla çoklu entegrasyonu sayesinde otomatik metin yazabilen, yazıları özetleyebilen, ve daha fazlasını yapabilen bir işletim sistemi olarak öne çıkacak.

iOS 18 ile birlikte yayınlanacak yapay zeka özellikleri sızdırıldı

iOS 18 hakkında çok fazla bilgi verilmese de, Apple'ın şirket içerisinde "Ajax" olarak adlandırılan yapay zeka modelini kullanacağı ve ChatGPT tarzı sohbet robotu olmakla kalmayacağı söyleniyor.

Ayrıca yeni ekranda tasarım değişiklerine gidilecek iOS 18'de artık kullanıcılar uygulama logolarını istedikleri gibi yerleştirebilecekler. Mac sisteminde yıllardır olan bu özellikten de anlayabileceğimiz üzere Apple, ortak bir kullanıcı arayüzü oluşturmayı hedefliyor olabilir.

Peki ya siz Apple'ın iOS 18 üzerinde çalıştığı yapay zeka özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu alanda geç mi kaldı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji iOS 18 ile birlikte yayınlanacak yapay zeka özellikleri sızdırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: iOS 18 ile birlikte yayınlanacak yapay zeka özellikleri sızdırıldı - Son Dakika
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