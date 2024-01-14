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iPhone 13 vs iPhone 15 Karşılaştırması - Son Dakika
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iPhone 13 vs iPhone 15 Karşılaştırması

Apple, Eylül etkinliğinde yeni iPhone ve Apple Watch modellerini tanıttı. Yeni iPhone'lar, kamera ve USB-C desteği gibi güncellemelerle öne çıkıyor. iPhone 13'ten iPhone 15'e geçmek, daha büyük ekranlar, daha parlak ekranlar, daha hızlı işlemci ve gelişmiş kamera gibi özellikler sunuyor. Fiyat karşılaştırması da dikkate alınmalı.

iPhone 13 vs iPhone 15 Karşılaştırması
14.01.2024 - 00:29,
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Apple, uzun süredir beklenen Eylül etkinliğini düzenledi ve yeni iPhone ve Apple Watch modellerini tanıttı. Yeni iPhone'lar, önceki nesillere kıyasla bir dizi güncelleme sunuyor ve özellikle yeni kamera ve USB-C desteği öne çıkıyor. Yeni bir iPhone'a geçmek her zaman çekici bir düşünce olsa da, bu herkes için uygun bir seçenek değil. iPhone 13 vs iPhone 15 karşılaştırma sizlerle.

iPhone 13 vs iPhone 15 karşılaştırma!

iPhone 13'ten iPhone 15'e geçmek, iPhone 14'ün sadece küçük güncellemeler getirdiği bir dönemi atlamanız anlamına geliyor. iPhone 15, dört farklı modelden oluşuyor: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, daha büyük ekranlar sunarken, yeni ekranlar 2 bin nit parlaklık ile iPhone 13'e kıyasla iki kat daha fazla aydınlatma sunuyor.

Dynamic Island özelliği, iPhone 15'in tüm modellerinde bulunurken, A16 işlemci iPhone 13'ün A15 işlemcisinden daha hızlıdır. Kamera da önemli bir yükseltme geçirerek 12 megapikselden 48 megapiksele çıkıyor. USB-C bağlantısı, yeni renk seçenekleri ve uydu bağlantısı gibi özellikler de eklenmiş durumda.

iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri ise daha fazla özellik sunuyor, aralarında titanyum gövde, ayarlanabilir aksiyon tuşu, tam ekran bekleme modu ve A17 Pro işlemci bulunuyor.

Fiyat Karşılaştırması:

iPhone 13 ve iPhone 15'in çıkış fiyatları ABD'de 799 dolar olarak aynı. Ancak, ülkemizde iPhone 13'ü 128 GB modelini 39.999 TL'ye alabilirken, iPhone 15'in 128 GB modeli 53.999 TL. Aradaki fiyat farkının ihtiyaçlarınıza bağlı olarak makul olup olmadığı tamamen sizin bütçenize bağlı.

Sonuç olarak, eğer bütçeniz buna hazır ise, iPhone 15'e geçmek, USB-C güncellemesi ve diğer yeni özelliklerle birlikte iPhone 13 veya daha eski modellerden güncelleme yapmak için mantıklı olabilir.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: iPhone 13 vs iPhone 15 Karşılaştırması - Son Dakika
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