iPhone Kullanıcılarından 'Alarm Çalmıyor' Şikayetleri - Son Dakika
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Teknoloji

iPhone Kullanıcılarından 'Alarm Çalmıyor' Şikayetleri

iPhone Kullanıcılarından \'Alarm Çalmıyor\' Şikayetleri

Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için yazılım geliştirme çalışmalarını sürdürüyor ve sürekli olarak yeni güncellemeler yayınlıyor. Ancak bazen beklenmedik bir sorun da getirebiliyor. Son olarak iPhone kullanıcıları, 'alarm çalmıyor' şeklinde şikayetlerde bulunmaya başladı. Apple cephesinden açıklama gecikmedi. Şirket, sorunun farkında olduğunu ve üzerinde çalıştığını belirtti.

01.05.2024 19:08
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Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için yazılım geliştirme çalışmalarını sürdürüyor ve sürekli olarak yeni güncellemeler yayınlıyor. Bu güncellemeler önemli yenilikleri kullanıcılar ile buluşturuyor. Ancak bazen beklenmedik bir sorun da getirebiliyor.

Zira sonuçta bu işletim sistemini geliştirenler insan olduğu için insan hatası faktörü olmuyor değil. Son olarak iPhone kullanıcıları, "alarm çalmıyor" şeklinde şikayetlerde bulunmaya başladı. Apple cephesinden açıklama gecikmedi. İşte ayrıntılar…

iPhone kullanıcıları "alarm çalmıyor" şeklinde şikayetlerde bulunuyor

Aktarılan bilgilere göre bazı iPhone kullanıcıları, kurdukları alarmların çalmadığına dair şikayetlerde bulunuyor. Yani cihaz titriyor ancak ses çıkmıyor. Telefonun titremesi ise uyanmakta zorlanan kişiler için yeterli olmayabiliyor.

Apple, bu sorunun farkında olduğunu ve problemi çözüme kavuşturmak için üzerinde çalıştığını açıkladı. Buna göre şirketin yakın zamanda yeni bir yama yayınlaması bekleniyor. Fakat bunun için net bir tarih mevcut değil.

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Sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar, iPhone için "alarm çalmıyor" sorununa "Dikkat Farkındalığı" özelliğinin sebep olduğunu söylüyor. Bunun ne kadar doğru olduğu bilinmez. Zira Apple da pek fazla bilgi vermedi.

Son dönemlerde Apple, iOS'taki hatalar nedeniyle eleştirilerin odağında. Bu bağlamda şirketten beklentiler büyük. Firmanın tüm sorunları çözen bir güncelleme ile karşımıza çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Söz konusu bu sorunu siz de yaşadınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji iPhone Kullanıcılarından 'Alarm Çalmıyor' Şikayetleri - Son Dakika

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