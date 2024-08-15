ISS'de Ay'ın batışı ve güneşin doğuşu görüntülendi - Son Dakika
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Teknoloji

ISS'de Ay'ın batışı ve güneşin doğuşu görüntülendi

ISS\'de Ay\'ın batışı ve güneşin doğuşu görüntülendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronot Matthew Dominick, Ay'ın batışını ve güneşin doğuşunu gösteren bir video paylaştı. Görüntülerde auroralar ve Samanyolu da yer aldı.

15.08.2024 12:09
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronot Matthew Dominick, 'kırmızı ve yeşil aurora akımları' arasında Ay'ın batışını ve güneşin doğuşunu gösteren bir video paylaştı.

NASA'nın astronotu Matthew Dominick görüntülerle ilgili olarak, "Ayın kırmızı ve yeşil aurora akıntılarına batışının ve ardından Soyuz'u açık mavi ile aydınlatan gün doğumunun hızlandırılmış görüntüsü. Aurora (yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar) son birkaç gündür inanılmazdı. Yakın zamanda Cygnus'a gelen yeni bir lensi denemek için harika bir zamanlama" dedi. Görüntülerde ayrıca, ISS'nin bir kısmı, Dünya atmosferinde parlayan auroralar ve yoğun bir yıldız kümesi yer aldı. Dominick, "Hala binlerce kareye bakıyorum, bunların çoğunda aurora var, ancak bu karede Samanyolu öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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