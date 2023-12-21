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James Webb, Gezegendeki En Eski Kara Deliğini Tespit Etti - Son Dakika
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James Webb, Gezegendeki En Eski Kara Deliğini Tespit Etti

James Webb Uzay Teleskobu, 13,7 milyar yaşında olan ve 1,6 milyon Güneş kitlesinden oluşan en eski kara deliği keşfetti. Kara deliğin evrenin başlangıcından 440 milyon yıl sonra oluştuğu ortaya çıktı.

James Webb, Gezegendeki En Eski Kara Deliğini Tespit Etti
21.12.2023 - 14:37,
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Her yeni bilimsel bilgi, şaşırtmakla birlikte dikkatleri de çekiyor. Özellikle James Webb Teleskobu tarafından yakalanan görüntüler bunlar arasında yer alıyor. Son olarak James Webb, gezegende gizlenen şimdiye kadar ki en eski kara deliğini tespit etti. İşte detaylar!

Gezegendeki en eski kara delik, 13,7 milyar yaşında!

James Webb Uzay Teleskobu, evrende yakaladığı görüntüler ve tespitlerle sık sık gündeme geliyor. Bununla birlikte oldukça ilgi çeken bu görüntüler ayrıca çeşitli yollar da açıyor. Son olarak ise Jamess Webb, evrenin en eski kara deliğini tespit etti.

James Webb, Gezegendeki En Eski Kara Deliğini Tespit Etti

Uzay teleskobu, 13,7 milyar yıllık geçmişte yer alan 1,6 milyon Güneş kitlesinden oluşan en eski kara deliği keşfetti. Oldukça gelişmiş ve hassas gözlem aletleriyle inceleme yapan teleskop, GN-z11 merkezindeki kara deliğin ne zaman oluştuğunu da ortaya çıkardı. Buna göre kara delik, evrenin başlangıcından 440 milyon yıl sonra oluştu.

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Oldukça yaşlı olan bu kara delik aslında tek başına da değil. Bunun nedeni de Büyük Patlama sonrasında kendisine benzer pek çok kara deliğin oluştuğunun gözlemlenmesi. Bu durum da süper kütleli kara deliklerin nasıl büyüdüklerini açıklıyor.

Gök bilimciler kara deliği tespit etmek için James Webb'in Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) ve Orta Kızılötesi Aracı (MIRI) araçlarını kullandı. Ortaya çıkan görüntüyle birlikte bilim insanları ışığın içindeki frekanslar arasında bir artış yakaladı.

James Webb, Gezegendeki En Eski Kara Deliğini Tespit Etti

Bilim insanlarına göre bu artış, kara deliğin çevresindeki sıcak maddenin evrene soluk ışık izleri yaydığını gösteriyor. Öte yandan gök bilimciler, söz konusu kara deliklerin bazılarının, patlamadan saniyeler öncesinde oluşmuş olabileceğini ifade ediyor.

Peki, siz James Webb en eski kara delik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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