Dünyanın en zengin insanları arasındaki rekabet sürüyor. Son olarak Tesla, SpaceX ve X (Twitter) gibi büyük şirketlerde hissedar olan Elon Musk, uzun bir süredir elinde tuttuğu liderliği kaybetti. İşte dünyanın en zengin insanı…
Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı oldu
Bloomberg tarafından paylaşılan dünyanın en zengin insanları sıralamasında önemli bir değişiklik yaşandı. Öyle ki e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 200 milyar dolardan fazla servetiyle zirveye adını yazdırdı.
Jeff Bezos kimdir?
1964'te ABD'nin New Mexico eyaletinde doğan Jeff Bezos, üniversitede elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi okudu. Mezun olduktan sonra finans alanında çalışmaya başlayan Bezos, 1990'lı yıllarda internetin hızla büyüdüğünü fark etti ve bir iş kurmaya karar verdi. Akabinde 1994 senesinde çevrim içi kitap mağazası fikriyle Amazon.com'u kurdu.
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Başlangıçta sadece kitap satışı yapılan Amazon'da daha sonrasında elektronik ürünler, oyuncak, yiyecek ve giysi gibi pek çok türde ürün de yer aldı. Böylelikle daha fazla kazanç sağlayan şirket, bulut bilişim tarafına da ciddi yatırımlar gerçekleştirdi.
Jeff Bezos, Amazon'dan kazandığı parayla Blue Origin adlı uzay araştırma şirketini de kurarak bir sektöre daha yatırım yaptı. Ünlü isim, 2021'de ise Amazon CEO'luğu görevinden ayrıldı. Şu anda Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda oturuyor. Aynı zamanda dünyanın en zengin insanı konumunda.
Dünyanın en zengin insanları şu şekilde sıralandı;
Peki siz Jeff Bezos'ın dünyanın en zengin insanı olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı oldu - Son Dakika Elon Musk, Twitter'ın eski yöneticileri tarafından dava edildi. Davacılar, Musk'ın kendilerini işten çıkartırken hakettikleri ödemeleri yapmadığını iddia ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor. Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini yayınladı. Avrupa Birliği bölgesi için geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor ve alternatif uygulama mağazaları, üçüncü taraf ödeme sistemleri ve tarayıcı motorları desteği sağlıyor. Ancak bu yenilikler Türkiye için geçerli değil. Ayrıca güncelleme, oyun uygulamalarında önemli geliştirmeler, yeni emojiler, Apple Podcast özellikleri ve pil sağlığıyla ilgili yenilikler de içeriyor. PlayStation'ın sevilen oyunlarından biri olan Horizon Forbidden West, PC'ye gelmek için gün sayıyor. Guerrilla Games ve Nixxes Software tarafından Windows bilgisayarlara sunulacak açık dünya aksiyon-macera oyunu için yeni detaylar paylaşıldı. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Minimum ayarlar 720p 30fps, önerilenler 1080p 60fps, yüksek ayarlar 1440p 60fps veya 4K 30fps ve çok yüksek ayarlar 4K 60fps olmak üzere dört kademeli önerilen özellikler sunuluyor. İşlemci için minimum Intel Core i3 ve AMD Ryzen 3 tavsiye ediliyor. Ayrıca oyun, NVIDIA DLSS 3, AMD FSR ve Intel XeSS gibi teknolojileri destekleyecek ve Microsoft DirectStorage da yükleme hızını artıracak. Horizon Forbidden West 21 Mart'ta piyasaya sürülecek ve fiyatı 1899 TL olacak. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi, nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında 555 kişiye toplamda 715 saat ders verildi ve katılımcıların teorik bilgileri artırılarak pratik becerileri geliştirildi. Proje, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli bir katkı sağladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı. Elazığ'ın tarihi Palu ilçesini havadan görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, ilk defa dron gören bir amca yansıdı. Bir süre havada bulunan dronun ne olduğunu çözmeye çalışan yaşlı amca daha sonra yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 'Minik Adımlar Polisi ile Beraber Teknolojinin Peşinde Projesi' kapsamında Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa Ortaokulu'ndaki öğrencilere 'İnovasyon Merkezi Gezisi' düzenledi. Bu gezi ile çocuk ve gençlerin hayal ettikleri mesleklere ulaşabilmeleri ve bilim teknoloji alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Küresel piyasalar, teknoloji hisselerinde görülen kar satışları öncülüğünde negatif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
SıraKişiServeti1Jeff Bezos200 milyar dolar2Elon Musk198 milyar dolar3Bernard Arnault197 milyar dolar4Mark Zuckerberg179 milyar dolar5Bill Gates150 milyar dolar6Steve Ballmer143 milyar dolar7Warren Buffett139 milyar dolar8Larry Ellison129 milyar dolar9Larry Page122 milyar dolar10Sergey Brin116 milyar dolar
Peki siz Jeff Bezos'ın dünyanın en zengin insanı olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı oldu - Son Dakika
Elon Musk, Twitter'ın eski yöneticileri tarafından dava edildi. Davacılar, Musk'ın kendilerini işten çıkartırken hakettikleri ödemeleri yapmadığını iddia ediyor. Davanın sonucu merakla bekleniyor.
Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini yayınladı. Avrupa Birliği bölgesi için geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor ve alternatif uygulama mağazaları, üçüncü taraf ödeme sistemleri ve tarayıcı motorları desteği sağlıyor. Ancak bu yenilikler Türkiye için geçerli değil. Ayrıca güncelleme, oyun uygulamalarında önemli geliştirmeler, yeni emojiler, Apple Podcast özellikleri ve pil sağlığıyla ilgili yenilikler de içeriyor.
PlayStation'ın sevilen oyunlarından biri olan Horizon Forbidden West, PC'ye gelmek için gün sayıyor. Guerrilla Games ve Nixxes Software tarafından Windows bilgisayarlara sunulacak açık dünya aksiyon-macera oyunu için yeni detaylar paylaşıldı. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Minimum ayarlar 720p 30fps, önerilenler 1080p 60fps, yüksek ayarlar 1440p 60fps veya 4K 30fps ve çok yüksek ayarlar 4K 60fps olmak üzere dört kademeli önerilen özellikler sunuluyor. İşlemci için minimum Intel Core i3 ve AMD Ryzen 3 tavsiye ediliyor. Ayrıca oyun, NVIDIA DLSS 3, AMD FSR ve Intel XeSS gibi teknolojileri destekleyecek ve Microsoft DirectStorage da yükleme hızını artıracak. Horizon Forbidden West 21 Mart'ta piyasaya sürülecek ve fiyatı 1899 TL olacak.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi, nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında 555 kişiye toplamda 715 saat ders verildi ve katılımcıların teorik bilgileri artırılarak pratik becerileri geliştirildi. Proje, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli bir katkı sağladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.
Elazığ'ın tarihi Palu ilçesini havadan görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, ilk defa dron gören bir amca yansıdı. Bir süre havada bulunan dronun ne olduğunu çözmeye çalışan yaşlı amca daha sonra yürüyerek bölgeden uzaklaştı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 'Minik Adımlar Polisi ile Beraber Teknolojinin Peşinde Projesi' kapsamında Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa Ortaokulu'ndaki öğrencilere 'İnovasyon Merkezi Gezisi' düzenledi. Bu gezi ile çocuk ve gençlerin hayal ettikleri mesleklere ulaşabilmeleri ve bilim teknoloji alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.
Küresel piyasalar, teknoloji hisselerinde görülen kar satışları öncülüğünde negatif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
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