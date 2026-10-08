Karaman'da TÜBİTAK destekli Bilim Şenliği üçüncü kez kapılarını açtı - Son Dakika
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Karaman'da TÜBİTAK destekli Bilim Şenliği üçüncü kez kapılarını açtı

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Karaman\'da TÜBİTAK destekli Bilim Şenliği üçüncü kez kapılarını açtı
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Karaman'da TÜBİTAK destekli 'Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu-3' Bilim Şenliği, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Üçüncü kez TÜBİTAK desteği alan şenlik, 10 Ekim'e kadar sürecek; öğrenciler robotik kodlama, deney ve bilim atölyelerine katılacak.

Karaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu-3" Bilim Şenliği, düzenlenen törenle başladı. Öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturmayı amaçlayan şenlik, 10 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl protokolünün katıldığı program, öğrencilerden oluşan müzik grubunun verdiği konserle devam etti.

Programın açılışında konuşan proje yürütücüsü ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi öğretmeni Kamuran Emsal Sipahi, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri'nin bilim kültürünün yaygınlaştırılması açısından önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Projenin üçüncü kez üst üste TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin kendileri açısından gurur verici olduğunu belirten Sipahi, "Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu projemizin üçüncü kez art arda TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülmesi, oluşturduğumuz bilim kültürünün sürdürülebilir hale geldiğini göstermesi açısından bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Aynı zamanda projemizin bu yıl desteklenen 99 proje arasında yer alması da mutluluğumuzu artırmaktadır" dedi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç da TÜBİTAK'ın bilimsel projelere verdiği desteğin önemine dikkat çekti. İl genelinde yaklaşık 51 bin öğrencinin daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kılınç, "Sayın Valimizin liderliğinde, ilimiz genelinde yaklaşık 51 bin öğrencimiz için daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak adına hemen hemen her alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bugünkü bilim şenliğimiz de bu çalışmalarımızdan sadece bir tanesi. TÜBİTAK Bilim Şenliğimiz üç senedir TÜBİTAK tarafından destekleniyor" diye konuştu.

Yapay zeka konferansı ilgi gördü

Açılış programının ardından KTO Karatay Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken tarafından "Yapay Zeka Çağında Yaşam, Bilim ve Meslekler" konulu konferans gerçekleştirildi. Katılımcıların ilgi gösterdiği konferansta yapay zekanın günlük yaşam, bilimsel çalışmalar ve meslekler üzerindeki etkileri ele alındı.

Bilim şenliği boyunca öğrenciler; bilimsel atölyeler, yenilikçi projeler, robotik kodlama uygulamaları, deney etkinlikleri ve eğlenceli bilim gösterileriyle buluşacak. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu-3" Bilim Şenliği, 10 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İHA
TeknolojiEtkinlikTübitakKaramanEğitimBilimSon Dakika

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