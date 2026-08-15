Keltepe Gözlem Şenliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Keltepe Gözlem Şenliği Devam Ediyor

Keltepe Gözlem Şenliği Devam Ediyor
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Karabük'te Keltepe'de düzenlenen festivalde gökyüzü gözlemi, atölyeler ve etkinlikler sürüyor.

Karabük'te Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali ikinci gününde devam ediyor.

Keltepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, Astronomy Network çatısı altında Karabük Belediyesi ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Garaj X TEKMER ile TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle düzenleniyor.

Temel astronomi bilimini, gökyüzü gözlemlerini, uzay girişimciliğini ve astrofotoğrafçılık sanatını tek çatı altında buluşturmayı hedefleyen festival, uzay girişimciliğini gökyüzü gözlem kampıyla bir araya getiriyor.

Festivalin ikinci gününde çocuklara yönelik atölyeler, astronomi ve uzay konulu söyleşiler ile çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Gün boyunca uygulamalı atölyelere katılan ziyaretçiler, "Türk Mitolojisinde Astronomi", "Astronomlar Ne Yapar?", "Hayali İnşa Etme Sanatı" ve "Uzayın Derinliklerine Yolculuk" gibi başlıklarda düzenlenen oturumları takip etti.

Festivale Bartın'dan katılan Özkan Sağlam, AA muhabirine, oğlunun gökyüzüne duyduğu ilgi üzerine buraya geldiklerini söyledi.

Daha önce TÜBİTAK tarafından Bursa Uludağ'da düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliklerine katıldıklarını belirten Sağlam, "Keltepe'ye kışın kayak için gelmiştik fakat bu mevsimde ilk kez geliyoruz ve çok daha güzel olduğunu fark ettik. İnşallah bu etkinlik geleneksel hale gelir ve daha çok kişiye ulaşır." dedi.

Sağlam, TÜBİTAK'ın sosyal medya hesaplarından yerel düzeydeki gökyüzü gözlem etkinliklerine de destek sağlayacağını öğrendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu desteklerle yerel etkinliklerin gelecekte çok daha verimli olacağına inanıyorum. Çocukların gökyüzünü incelemesi ve bilimsel verilere ulaşması kolay ancak bunları uygulamak zor. Bir teleskobumuz vardı ama yetersiz kaldığı için artık kullanamıyoruz. Burada daha profesyonel teleskopları görme şansımız oluyor. Astronomi çok gizemli bir bilim ve bu gizem çocukları heyecanlandırıyor. Bu tür bilimsel etkinliklerin devam etmesi geleceğimiz açısından çok güzel."

Özkan Sağlam'ın oğlu 10 yaşındaki Ali Kerem Sağlam da şenliğin hem eğlenceli hem de öğretici olduğunu ifade ederek, "Burada yeni bilgiler öğrenirken hayal gücüm gelişiyor. Olabilecek tüm etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Gökyüzünü merak etmek ve öğrenmek çok güzel." diye konuştu.

Off-road grubu ile Ankara'dan gelen Mustafa Uluçay ise ailece kamp ve off-road sporlarıyla ilgilendiklerini, daha önce kışın off-road ve kayak için geldikleri Keltepe'de bu kez yıldız gözlemi için bulunduklarını belirtti.

Keltepe'nin kış atmosferinin çok farklı olduğunu, şimdi ise gökyüzü gözlemi için büyük heyecan duyduklarını anlatan Uluçay, "Grubumuzdaki birçok arkadaşımız belki de ilk kez gökyüzüyle bu kadar yakından tanışacak, yıldızları ve meteorları yakından görecek. Çocuklarımız, eşlerimiz hepimiz heyecanlıyız. Bir an önce havanın kararmasını ve yıldızları izlemeyi bekliyoruz." dedi.

Gece saatlerinde gökyüzü tanıtımı ve meteor gözlem programıyla devam edecek festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Karabük, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Keltepe Gözlem Şenliği Devam Ediyor - Son Dakika

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