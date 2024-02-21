Bir süredir ortada dolaşan "Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak." iddiasına dizinin yapım şirketinden cevap geldi. Pana Film, Kurtlar Vadisi hakkındaki söylemler için kesin açıklamayı yaptı. Peki efsane dizi tekrar başlayacak mı? İşte cevabı.
Pana Film Kurtlar Vadisi'ni bekleyenleri üzdü!
Türk dizi tarihinin en çok izlenilen dizisi olan Kurtlar Vadisi bir süre önce yeniden başlayacak iddiaları ile gündeme gelmişti. Hatta iddialara göre dizinin oyuncu kadrosu ve yayınlanacağı platform dahi belli olmuştu. Tabi dizinin tutkunlarını heyecanlandıran bu haber sosyal medyada hızla yayıldı. Konuya duyarsız kalmayan yapım şirketi Pana Film, dizi hakkındaki kesin açıklamayı yaptı. Pana Film iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Pana Film, yıllardır Kurtlar Vadisi serisine imzasını atıyor. Tabi dizinin de başrolü olan Necati Şaşmaz, bir süre önce katıldığı bir programda dizinin tekrar başlayabileceği yönünde söylemlerde bulunmuştu. Bu söylemden bir süre sonra sosyal medyada çıkan haberler dizinin çekimlerine başlandığı, oyuncu kadrosunun belli olduğu ve dizinin yayınlanacağı platformun bile belli olduğu yönündeydi.
Kurtlar Vadisi 'Kaos'la dönüyor!
Bugün resmi açıklamayı yapan Pana Film, bu iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Dizinin tekrar başlayacağı zaman gerekli açıklamaların Pana Film ve Necati Şaşmaz tarafından yapılacağını bildiren şirket, gelişmeleri sadece bu iki kaynaktan takip etmemizi söyledi.
Türk dizi tarihinin efsane dizisi ilk bölümleri ile herkesi kendine bağlamayı başarmıştır. Bu sebeple dizinin tekrar başlaması bekleyenleri sevindirecektir. Şimdilik yapım şirketi iddiaları reddediyor. Ancak dizinin başlayacağı zaman açıklamanın direkt Pana Film'den geleceği bilgisi de mevcut. Bakalım Kurtlar Vadisi için resmi açıklama ne zaman gelecek?
Son Dakika › Teknoloji › Kurtlar Vadisi Yeniden Başlamayacak - Son Dakika
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