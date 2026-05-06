Manisa Medya Akademisi'nden Dron Eğitimi Alan Gazetecilere Sertifika - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Medya Akademisi'nden Dron Eğitimi Alan Gazetecilere Sertifika

Manisa Medya Akademisi\'nden Dron Eğitimi Alan Gazetecilere Sertifika
06.05.2026 01:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Gazeteciler Cemiyeti, eğitimlerini tamamlayan gazetecilere İHA-1 Pilot Ehliyeti verdi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından hayata geçirilen "Manisa Medya Akademisi" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan gazeteciler, düzenlenen törenle İHA-1 Ticari Pilot Ehliyetlerine kavuştu. Dijital dönüşüme uyum sağlamayı hedefleyen proje sayesinde yerel basının teknik kapasitesine önemli bir katkı sunulmuş oldu.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde, Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı ev sahipliğinde ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MCBÜSEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programı başarıyla tamamlandı. Altı gün süren yoğun teorik ve pratik eğitimlerin ardından sınavları geçen gazeteciler için cemiyet merkezinde sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan MGC Başkanı Önder Aydın, projenin yerel medya adına bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Günümüz haberciliğinde dijitalleşme artık bir tercih değil zorunluluktur. Manisa Medya Akademisi ile meslektaşlarımızı geleceğin haberciliğine hazırlama sözü vermiştik. Bugün bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Artık haber sadece yerde değil, gökyüzünde de takip edilecek" dedi.

Aydın, projeye destek veren Manisa Valisi Vahdettin Özkan başta olmak üzere Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Öner Gürsel ve projede emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Cenk Yoldaş ise üniversite-şehir iş birliğinin güçlü bir örneğini sergilediklerini ifade ederek, "Altı gün süren eğitimlerde gazetecilerin azmi bizleri memnun etti. Bu programla birlikte sahada çok daha nitelikli işlere imza atacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MGC Başkanı Önder Aydın ve MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Cenk Yoldaş tarafından gazetecilere İHA-1 Ticari Pilot Ehliyetleri ve sertifikaları takdim edildi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan ve 28 Kasım 2025 tarihinde başlayan Medya Akademisi projesi kapsamında gazeteciler, yapay zeka haberciliği, haber yazım teknikleri, kriz anlarında habercilik, sosyal medya haberciliği ile hukuki hak ve sorumluluklar gibi alanlarda uzman akademisyenlerden eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan gazeteciler, dron eğitimlerine katılarak kendilerini mesleki anlamda geliştirme imkanı buldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Manisa Medya Akademisi'nden Dron Eğitimi Alan Gazetecilere Sertifika - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:46:16. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Medya Akademisi'nden Dron Eğitimi Alan Gazetecilere Sertifika - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.