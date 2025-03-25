Mars'ta 'antik yaşama' ait kanıtlar bulundu - Son Dakika
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Teknoloji

Mars'ta 'antik yaşama' ait kanıtlar bulundu

Mars\'ta \'antik yaşama\' ait kanıtlar bulundu

Mars'taki eski bir göl yatağında bir düzine karbon atomundan oluşan zincirler tespit edildi. Zincirlerin Mars'taki yaşamın tarihi hakkında 'önemli bir ipucu olabileceği' açıklandı.

25.03.2025 16:34
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NASA'nın Curiosity uzay aracının, Mars'taki eski bir göl yatağında gerçekleştirdiği analizler, bilim insanlarını heyecanlandıracak bir bulguya imza attı.

YAŞAMIN İZLERİNİ ARAŞTIRMA SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR İPUCU

Araç, karbon atomlarından oluşan bir düzine zincir tespit etti. Bu zincirlerin, Mars'ta geçmişte yaşamın izlerini araştırma sürecinde önemli bir ipucu olabileceği belirtiliyor.

Mars'ta 'antik yaşama' ait kanıtlar bulundu

ULUSLARARASI EKİP DOĞRULAMA YAPTI

Bulgular, NASA'nın 'Curiosity' uzay aracındaki örnekleme cihazı tarafından toplandı ve uluslararası bir ekip, sonuçları Dünya'daki bir laboratuvarda doğruladı. Araştırma, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) görevli analitik kimyager Caroline Freissinet tarafından yönetildi.

MARS'TA YAŞAM İZLERİNİN İZLENMESİ

NASA araştırmacıları tarafından yayınlanan raporda, "Bu moleküllerin kökeni ve dağılımı, Mars'taki potansiyel biyolojik imzaların araştırılmasında büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı. Curiosity'nin amacının, Mars'ta yaşam olup olmadığını belirleyebilecek ipuçları toplamak olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mars'ta 'antik yaşama' ait kanıtlar bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Uuu bbb:
    bizimkilerde akp ülkey soysuni 59 74 Yanıtla
  • mert çelik:
    amerıka der sızde ınanırsınız 45 23 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Uzaylı diyorlar bu uzaylılar nedense her defasında amerika bölgesinde görülüyor başka bir yerde başka bir ülkede ufo, uzaylı görünmüyor nedense. Şimdi de uzayda yok kalıntılar falan yine aynı muhabbet içinde abd var ya kardeşim antik dönemde insanlar ekmek bulamıyordu uzayı nerden bilsinler Allahım Yarabbim 31 29 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Bizde yıllardır sokaklarda hırsız savunuluyor isimler değişiyor konsept değişmiyor yar dediklerimiz şey çıkıyor millet uzayda geziyor... Ne güzel İstanbul be :) 24 8 Yanıtla
  • Mustafa Elgin:
    Alakasi yok reis kayyım.atadı marsa onlarin izi.Salak bu amerikalilar 22 6 Yanıtla
  • Coronaci :
    Millet uzayda yaşam bulsun bizde yolsuzluklarla zubuklerle ugrasalimm 18 8 Yanıtla
  • kn5w29htzz:
    Bir yalan daha 15 11 Yanıtla
  • ayşe onat:
    bizde yedik uydur istediğin kadar nasıl olsa ıspatlama şansımız yok... 11 7 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Demekki onlar da mağarada yaşıyormuş. 10 4 Yanıtla
  • Zafer El:
    saçmalar dan seçmeler ne içiyorsanız bizede veriniz. 7 2 Yanıtla
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