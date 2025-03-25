NASA'nın Curiosity uzay aracının, Mars'taki eski bir göl yatağında gerçekleştirdiği analizler, bilim insanlarını heyecanlandıracak bir bulguya imza attı.
Araç, karbon atomlarından oluşan bir düzine zincir tespit etti. Bu zincirlerin, Mars'ta geçmişte yaşamın izlerini araştırma sürecinde önemli bir ipucu olabileceği belirtiliyor.
Bulgular, NASA'nın 'Curiosity' uzay aracındaki örnekleme cihazı tarafından toplandı ve uluslararası bir ekip, sonuçları Dünya'daki bir laboratuvarda doğruladı. Araştırma, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) görevli analitik kimyager Caroline Freissinet tarafından yönetildi.
NASA araştırmacıları tarafından yayınlanan raporda, "Bu moleküllerin kökeni ve dağılımı, Mars'taki potansiyel biyolojik imzaların araştırılmasında büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı. Curiosity'nin amacının, Mars'ta yaşam olup olmadığını belirleyebilecek ipuçları toplamak olduğu ifade edildi.
Son Dakika › Teknoloji › Mars'ta 'antik yaşama' ait kanıtlar bulundu - Son Dakika
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