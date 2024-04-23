Microsoft, hafif yapılı AI modeli Phi-3 Mini'yi piyasaya sürdü - Son Dakika
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Teknoloji

Microsoft, hafif yapılı AI modeli Phi-3 Mini'yi piyasaya sürdü

Microsoft, hafif yapılı AI modeli Phi-3 Mini\'yi piyasaya sürdü

Microsoft, bu yıl planladığı üç küçük Phi modelinin ilki olan Phi-3 Mini'yi piyasaya sürdü. Bu model, 3,8 milyar parametre ile çalışıyor ve GPT-4 gibi büyük dil modellerine göre daha küçük bir veri seti üzerinde eğitildi. Phi-3 Mini, daha küçük boyutuyla GPT-3.5 gibi büyük dil modelleriyle aynı kapasiteye sahip olmasına rağmen daha az kaynak tüketiyor. Microsoft, ayrıca Phi-3 Small ve Phi-3 Medium modellerini de piyasaya sürmeyi planlıyor.

23.04.2024 19:09
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Microsoft, hafif yapılı AI modeli Phi-3 Mini'yi piyasaya sürdü. Bu model, şirketin bu yıl planladığı üç küçük Phi modelinin ilki ve 3,8 milyar parametre ile çalışıyor. GPT-4 gibi büyük dil modellerine göre daha küçük bir veri seti üzerinde eğitildi ve artık Azure, Hugging Face ve Ollama'da kullanılabiliyor. İşte detaylar…

Microsoft, yapay zeka modeli Phi-3'ün özellikleri

Phi-3 Mini, daha küçük boyutuyla GPT-3.5 gibi büyük dil modelleriyle aynı kapasiteye sahip, ancak daha az kaynak tüketiyor. Microsoft, 7 milyar parametreye sahip Phi-3 Small ve 14 milyar parametreye sahip Phi-3 Medium modellerini de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Microsoft, hafif yapılı AI modeli Phi-3 Mini'yi piyasaya sürdü

Parametreler, bir modelin kaç karmaşık talimatı anlayabileceğini gösterir. Microsoft, Aralık ayında Phi-2'yi piyasaya sürdü ve bu modelin Llama 2 gibi daha büyük modellere benzer performans sergilediğini iddia etti.

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Phi-3, Phi-2'den daha iyi sonuçlar veriyor ve büyük modellere yakın yanıtlar sağlayabiliyor. Microsoft Azure AI Platformu kurumsal başkan yardımcısı Eric Boyd, Phi-3 Mini'nin küçük form faktörüyle GPT-3.5 kadar yetenekli olduğunu söyledi.

Küçük AI modelleri, genellikle daha düşük maliyetli ve kişisel cihazlarda daha iyi performans gösteriyor. Microsoft, Phi-3'ü küçük veri setleriyle çalışan şirketler için ideal bir çözüm olarak görüyor. Boyd, Phi-3'ün "çocukların kitaplardan ve basit cümle yapılarından öğrendiği" fikriyle eğitildiğini belirtti.

Microsoft, hafif yapılı AI modeli Phi-3 Mini'yi piyasaya sürdü

Bu model, Phi-1'in kodlamaya odaklandığı ve Phi-2'nin mantıksal düşünme yeteneklerini geliştirdiği temelden yola çıkıyor. Phi-3, geniş bir genel bilgiye sahip olmasa da, şirketlerin özel uygulamaları için iyi bir seçenek olabilir.

Küçük veri setleri ve düşük hesaplama gücü ihtiyacı, Phi-3'ü birçok şirket için uygun maliyetli kılıyor. Bu, Microsoft'un AI teknolojisinde daha küçük, daha hafif ve daha erişilebilir modeller geliştirme stratejisine uygun bir adım.

Siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Microsoft, hafif yapılı AI modeli Phi-3 Mini'yi piyasaya sürdü - Son Dakika

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