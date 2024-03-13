Teknoloji

Microsoft, Windows 10'u kademeli olarak kullanımdan kaldırmaya hazırlanıyor. Windows 10 için yayınlanan eski paketlerin kullanım ömrü tamamlanıyor. Bunların sonuncusu ise 21H2 paketi oldu. Microsoft, Windows 10 21H2 için yeni bir uyarıda bulundu.

Windows 10 21H2 için son tarih yaklaştı

Microsoft, Kasım 2021 Güncellemesi olarak da adlandırılan Windows 10 21H2 için desteğini 11 Haziran 2024 tarihinde sonlandıracağını açıkladı. Bu, şirketin kullanıcıları Windows 11'e doğru yönlendirdiği bir süreçte oldukça anlamlı görünüyor.

21H2'nin kullanımdan kaldırılma işlemi birçok sürümü etkileyecek. Bunlar arasında Windows 10 Enterprise, Enterprise çoklu oturum, Education ve IoT Enterprise sürümleri bulunuyor. Bu sistemlerin daha çok iş ve eğitim bilgisayarlarında kullanıldığını belirtmek gerekiyor.

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Önümüzdeki Haziran ayından itibaren, bu yapılandırmalar artık güncelleme almayacak. Ayrıca eskiyen yazılım sorunlarına maruz kalacağı için kullanılması zorlaşacak. Güvenlik güncellemeleri bir yıl daha devam edecek olsa da, şirketler için sürdürülebilir bir olmayacak gibi duruyor.

Microsoft, etkilenen tüm müşterilerin önümüzdeki yazdan önce Windows 10 22H2 sürümüne yükseltme yapmasını bekliyor. Windows 10'un bu son sürümünün desteği ise Ekim 2025 olarak belirlendi. Yani bu tarihten sonra Windows 10 desteği de bitmiş olacak.

Windows 10, özellikle ticari bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak bu hamle, işletim sisteminin önümüzdeki yıllarda Windows 11 için tamamen kullanımdan kaldırılmasına yönelik son adımı temsil ediyor.

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