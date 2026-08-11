Milli Teknoloji Atölyesi'nde Yaz Okulu Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Milli Teknoloji Atölyesi'nde Yaz Okulu Yoğun İlgi Gördü

Milli Teknoloji Atölyesi\'nde Yaz Okulu Yoğun İlgi Gördü
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaz okulu programı iki şubede, mühendislik alanında eğitimle tamamlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Milli Teknoloji Atölyesi'nde, planlanan lise yaz okulu programı yoğun öğrenci ilgisi nedeniyle iki şube şeklinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık üç hafta süren yaz okulu programında öğrenciler; tasarım, donanım, yapay zeka ve ölçüm sistemleri başta olmak üzere mühendislik ve teknoloji alanındaki dokuz farklı branşta uygulamalı eğitim aldı. Alanında uzman akademisyen ve eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde BUÜ Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Adem Uzun, Doç. Dr. Ömer Uysal ve Ali Şir Attila'nın yanı sıra farklı kurumlardan uzman eğitmenler de öğrencilere katkı sundu.

TÜBİTAK'ın Milli Teknoloji Atölyesi üzerinden planladığı programın iki şubesinde de eğitim süreci başarıyla tamamlanırken, yaz okulu öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreniyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Teknoloji, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Milli Teknoloji Atölyesi'nde Yaz Okulu Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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